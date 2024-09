König Frederik gibt ein Update nach dem Sturz seiner Mutter

Am Mittwochabend ist Königin Margrethe II. (84) auf Schloss Fredensborg gestürzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die einstige dänische Monarchin wird dort einige Tage unter Beobachtung verweilen müssen. Was genau passiert ist, hat der Palast bisher nicht veröffentlicht. Ihr Sohn König Frederik X. (56) äußert sich nun gegenüber Billed Bladet zu dem Ereignis: "Meiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut. Sie ist im Rigshospitalet untergebracht und in guten Händen. Da bin ich sehr zuversichtlich." Er habe allerdings noch keine Gelegenheit gehabt, sie zu besuchen – er habe nur mit ihr gesprochen.

Wie Gala berichtet, hat die Königin schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Februar des vergangenen Jahres musste sie einen privaten Besuch in Norwegen verschieben. Wie der Palast damals erklärte, war ein Rückenproblem der Grund dafür. "Ihre Majestät leidet schon seit Langem an Rückenproblemen, und in letzter Zeit hat sich die Situation noch verschlimmert. Nach Konsultation von Experten hat sich die Königin zu einer großen Rückenoperation entschlossen", hieß es vonseiten des Palastes. Der medizinische Eingriff wurde zu der Zeit ebenfalls im Rigshospitalet durchgeführt.

Zu Beginn dieses Jahres zeigte sich die dänische Regentin noch äußerst positiv gestimmt. Im Januar dankte sie ab und übergab das Zepter ihrem Sohn Frederik. Vier Monate später feierte sie mit ihrer Familie ihren 84. Geburtstag auf Schloss Fredensborg. Obwohl sie als Königin im Ruhestand ist, nahm sie in den vergangenen Monaten königliche Pflichten wahr – so übergab sie noch im April einen Wissenschaftspreis.

