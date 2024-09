Neuer Look? Walentina Doronina überrascht mit pinken Haaren

Walentina Doronina (24) machte zuletzt mit ihrem turbulenten Liebesleben auf sich aufmerksam. Nun wagt die Ex on the Beach-Bekanntheit einen symbolischen Neuanfang. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die gebürtige Essenerin mit einer neuen Haarpracht. Die Influencerin trägt jetzt Boxer Braids, in die pinke Extensions eingeflochten sind. Der Realitystar selbst ist von dem neuen Look hin und weg. "Wie cool sehen bitte meine Haare aus! [...] Ich liebe es", schwärmt sie in einem Clip, während sie sich im Spiegel bewundert. Die Frisur habe sie sich in einem Afro-Beauty-Shop in ihrer Heimatstadt machen lassen.

Nach Walentinas Trennung von Can Kaplan dauerte es nicht lange, bis sich die 24-Jährige mit einer neuen Flamme zeigte. Etwa einen Monat nach dem Liebes-Aus des Sommerhaus der Stars-Pärchens erwischte ein Promiflash-Leser die Beauty mit ihrem Neuen auf dem Maui-Beach-Festival in Haltern am See. Auf den Schnappschüssen tanzt sie ganz vertraut mit dem Fitnessstudioinhaber Kevin Saszik und legt ihre Arme um seinen Hals.

Walentina wurde in den Sommermonaten mehrfach mit dem Boxer gesehen, allerdings scheint der Flirt so schnell vorbei gewesen zu sein, wie er begonnen hatte. In einer Fragerunde auf Social Media beantwortete sie kürzlich die Frage, ob sie zurzeit jemanden daten würde, so: "Nein, keine Zeit dafür und kein Interesse." Bei der Gelegenheit äußerte sich der TV-Star auch zu Ex Can. "Noch nie eine Person weniger vermisst", stellte sie klar.

Anzeige Anzeige

Promiflash Walentina Doronina und Kevin Saszik im Juli 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige