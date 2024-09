Lilian und Boris Becker in aufregenden Looks bei Galabesuch

Es ist erst wenige Tage her, seitdem sich Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker (56) das Jawort gegeben haben. Entspannung gibt es für das frisch vermählte Ehepaar wohl erst einmal nicht. Die Tennislegende und seine Partnerin besuchten nämlich gemeinsam eine Berliner Gala. Für diesen Anlass schmissen sich die beiden besonders in Schale: Lilian präsentierte sich in einem eleganten, schulterfreien Kleid. Die Robe sorgte mit einer großen, dreidimensionalen Blume auf der Schulter und einer kleinen Schleppe für einen wahren Hingucker.

Auch Boris kleidete sich in einem schlichten, aber edlen Anzug und wählte einen Look ganz in Schwarz. Mit einem weißen Hemd, einem Anstecktuch in derselben Farbe und einer gepunkteten Krawatte war das Outfit des einstigen Profisportlers rundum stimmig. Was natürlich nicht fehlen durfte: der Ehering! Den präsentierte Boris auf den Fotos gekonnt. Für die Eheleute ist der Besuch der Gala allerdings nicht der erste Ausflug nach ihrer Hochzeit. Die beiden besuchten erst vor wenigen Tagen eine Modenschau in Mailand – und zwar keine geringere als die der Luxusmarke Hugo Boss!

Mit dem Hugo-Boss-Chef führen Boris und Lilian offenbar eine enge Freundschaft. Immerhin reihte sich Daniel Grieder auch unter die prominenten Gäste der Becker-Hochzeit ein. Aber nicht nur er vertrat die Prominenz vor Ort, auch die niederländische Fußball-Legende Ruud Gullit stattete dem Liebesfest einen Besuch ab. Genauso wie Ex-Skifahrerin Christa Kinshofer und Boris' Sohnemann Noah Becker (30). Die Hochzeitsgesellschaft musste eine Reise in ein ehemaliges Kloster von Portofino machen, um Boris und Lilian beim Heiraten zuschauen zu können. Die Wahl der Hochzeitslocation begründete Lilian im Gespräch mit Vogue folgendermaßen: "Wir wollten einen Ort, der sich wie unser Zuhause anfühlt, der zu unserem gemeinsamen Leben gehört, den wir kennen und genießen. Einer, der uns beide an uns erinnert." Das bunte Fischerdorf an der ligurischen Küste verdrehte dem Ehepaar sofort den Kopf, weshalb sofort feststand, dass sich Boris und Lilian hier das Jawort geben wollen.

Anzeige Anzeige

MEGA / Stefano Costantino Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro bei der Boss-Modenschau

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige