Justin Biebers Mutter Pattie liebt es, endlich Oma zu sein

Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey (27) haben kürzlich Familienzuwachs bekommen. Nur wenige Wochen nachdem der Sänger und die Unternehmerin ihren ersten Sohn, Jack Blues Bieber, in die Arme schließen konnten, teilte Justins Mutter Pattie Mallette (49) öffentlich ihre Freude über ihre neue Rolle als Großmutter. In einer Instagram-Story postete die 49-Jährige ein Video des ikonischen "Saturday Night Live"-Charakters Helen Madden, das mit folgenden Worten unmissverständlich ihre große Freude zum Ausdruck bringt: "Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es! Jede Sekunde davon, jede Sekunde davon — ich liebe es." Diesem Enthusiasmus schloss sich Justins Mutter Pattie an und kommentierte den Clip mit den Worten: "So ist das, wenn man zum ersten Mal Oma wird!"

Fans bekommen damit einen ungefähren Eindruck davon, wie glücklich der gesamte Bieber-Baldwin-Clan über den niedlichen Nachwuchs der frischgebackenen Eltern ist. Schon auf die Instagram-Geburtsanzeige des kleinen Jack Blues Bieber reagierte die überglückliche Oma mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch, Justin und Hailey. Ich liebe dich für immer, Baby Jack" Auch Haileys Vater Stephen Baldwin (58) ließ es sich nicht nehmen, das Willkommen seines Enkels zu kommentieren und schrieb zu dem Beitrag: "Amen. Herzlichen Glückwunsch an dich und möge Gott unsere Familie weiterhin segnen."

Pattie, die ihrem Sohn Justin in jeder Lebenslage stets unterstützend zur Seite steht, hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie wichtig ihr die Familie ist. Megastar Justin bezeichnete seine Mutter wiederum als eine der stabilsten Säulen in seinem Leben. Und auch Hailey, die seit sechs Jahren mit Justin verheiratet ist, äußerte sich in Interviews oft über das enge Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter. Sie betonte dabei stets, wie sehr sie die Unterstützung ihrer Schwiegermutter schätzt. Das gemeinsame Glück über die Geburt von Jack Blues scheint die Familie nun noch enger zusammengebracht zu haben.

Instagram / justinbieber Hailey Bieber und Justin Bieber im Juli 2024

Instagram / pattiemallette Hailey Bieber und Pattie Mallette

