Sommerhaus-Eklat: Was hält Umut vom Streitgespräch mit Sam?

In der ersten Folge von Das Sommerhaus der Stars flogen bereits die Fetzen. Der Grund dafür: Sam Dylan (33) nahm seine Mitstreiterin Emma Fernlund unerwartet ins Kreuzverhör. Als der Partner von Rafi Rachek (34) neugierig Umut Tekins (27) Partnerin mit Fragen zu Temptation Island V.I.P. löcherte, brachte er sie schlussendlich mit der Aussage "Ist schon ein bisschen Prostitution und du kannst mit der Option ins Sommerhaus der Stars kommen" zum Weinen. Umut gefiel die Situation offenbar überhaupt nicht und suchte nach seinem Ausraster das Gespräch zu Sam. Geklärt ist die Situation für ihn aber bis heute nicht, wie er im Promiflash-Interview verrät: "Abgekauft habe ich Sam sicherlich nichts. Nach wie vor bin ich der Überzeugung, dass seine Fragerei an Emma böswillig war."

Die Dreharbeiten zum Sommerhaus liegen bereits seit einigen Monaten in der Vergangenheit. Auch für die Kandidaten ist es also das erste Mal, dass sie die Szenen, die sich in Bocholt-Barlo abgespielt haben, zu Gesicht bekommen. Promiflash wollte von Emma und Umut wissen, wie es ihnen heute damit geht, wenn sie den Eklat zwischen ihnen sowie Sam und Rafi im Fernsehen sehen. Viele Worte finden die "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer dafür nicht und beschreiben ihr Befinden folgendermaßen: "Es fühlt sich seltsam an."

Auch mit Sam hat Promiflash bereits gesprochen und nachgehakt: Wie schätzt er die Situation heute ein? "Erst einmal hat sie gesagt, ich hab sie Prostituierte genannt. Das ist schon mal gelogen", stellte der 33-Jährige klar und fügte hinzu: "Emma sagte ja, dass die Verführerinnen mit einer Gage von 500 Euro bezahlt werden – das ist ja nun mal einfach Prostitution." Er finde, Emma sei "manipulativ und verlogen". Sie könne die Tränen auf Knopfdruck kullern lassen, sollte es für die Situation notwendig sein.

RTL Emma Fernlund, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin, 2024

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

