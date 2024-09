Netflix kündigt neue Staffel von "Weihnachten zu Hause" an

"Weihnachten zu Hause"-Fans aufgepasst: Nach einer fast vierjährigen Durststrecke wird es eine neue Staffel der beliebten Serie geben. Laut Berichten von Deadline hat Netflix das im Rahmen der Eröffnung des neuen Headquarters in Stockholm bekannt gegeben und bei der Gelegenheit ein paar Hinweise zur Handlung gegeben. Die Hauptfigur Johanne ist inzwischen 35 Jahre alt, immer noch Single und ihr Liebesleben ist chaotischer als jemals zuvor. Neben der Unterstützung ihrer Geschwister, der Pflege ihres einsamen Vaters und ihrer neuen Führungsposition bei der Arbeit wagt sie sich zurück in die Dating-Welt. Der einzige Haken an der Ankündigung ist, dass die neuen Episoden erst 2025 auf dem Streamingdienst erscheinen sollen.

Ida Elise Broch, die Hauptdarstellerin der Serie, ist über die Fortsetzung der Show mindestens so glücklich wie die Zuschauer. Auf Instagram postete sie zur Feier des Tages ein Video, in dem sie in ihrer Wohnung wild tanzt und twerkt. Zu dem Clip schrieb die Schauspielerin: "Ich habe mich so darauf gefreut, euch diese Nachricht mitzuteilen. 'Weihnachten zu Hause' kommt zurück!"

Die norwegische Serie entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling und wird von vielen Fans jedes Jahr geschaut. Neben der Protagonistin stehen dabei vor allem die Männer im Vordergrund. Am Ende von Staffel zwei von "Weihnachten zu Hause" kam es zu einem Liebescomeback zwischen der Krankenpflegerin und ihrem Ex Jonas, gespielt von Felix Sandman. Nachdem Johanne herausgefunden hatte, dass der Hottie ihr einen riesigen Strauß Blumen geschickt hatte, stürmte sie in sein Krankenhauszimmer und die beiden küssten sich. Ob der schwedische Schauspieler in Staffel drei auftauchen wird, ist noch nicht bekannt.

Stefan Borup / Netflix Ida Elise Broch, norwegische Schauspielerin

Netflix Felix Sandmann als Jonas in "Weihnachten zu Hause"

