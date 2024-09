Rihannas Sohn RZA wird zum Mini-Mission-Impossible-Agenten

Rihanna (36) hat auf Instagram ein süßes Video ihres ältesten Sohnes RZA geteilt. In dem Clip versucht der Zweijährige, aus seinem Laufstall zu entkommen, und schließlich gelingt es ihm auch. Die Sängerin, die mit dem Rapper A$AP Rocky (35) auch den 13 Monate alten Sohn Riot Rose hat, kommentierte das Video humorvoll mit den Worten: "Mama von Jungs zu sein, ist eine olympische Disziplin."

Im Video, dem Rihanna die Titelmusik von Mission: Impossible hinterlegt hat, ist RZA in einem weiß-gelben Pyjama zu sehen, wie er entschlossen an der Seite seines Laufstalls hinaufklettert. Beim ersten Versuch erreicht er den oberen Rand, doch statt hinauszuklettern, schwingt er seine Beine wieder zurück ins Innere, um eine andere Strategie auszuprobieren. Bei seinem dritten Anlauf, der von seiner Mutter sanft ermutigt wird, greift er nach seinem Becher auf dem Boden und läuft zurück Richtung Laufstall.

Die Fans reagierten begeistert auf das Video und füllten den Kommentarbereich. "Ich glaube, er hat sich den Drink geschnappt und ist zurück in den Laufstall gegangen", scherzte ein User. Ein anderer schrieb: "Er dachte sich: 'Keine Sorge, ich mache das selbst.'" In einem Interview mit dem Magazin Billboard im September sprach A$AP Rocky darüber, dass er möchte, dass RZA und Riot trotz berühmter Eltern eine normale Kindheit haben. "Hey, schau dir mal den kleinen RZA von gestern Abend an, Bruder. Das ist mein kleiner Mann!", sagt er in einem Video, das seinen Sohn beim Spielen in SoHo zeigt und fügt hinzu: "Am Ende des Tages sind sie immer noch Menschen, ganz normale menschliche Wesen." Zudem verriet der Rapper, dass er und Rihanna trotz ihrer chaotischen Terminpläne eine gute Balance gefunden haben: "Es klappt großartig", sagte er über ihre Beziehung.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und seine zwei Kinder, August 2024

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

