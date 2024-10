Sommerhaus-Gloria rastet aus: Riskiert sie Liebe zu Micha?

Das Sommerhaus der Stars scheint die Liebe zwischen Gloria Glumac (32) und ihrem neuen Freund Michael (33) mächtig auf die Probe zu stellen. In der neuen Folge steht nämlich die berühmt-berüchtigte Tandemfahrt der etwas anderen Art an: Die Promi-Paare müssen auf Zweirädern, die durch ein Gummiband miteinander verbunden sind, einen Parcours bestreiten. Schon zu Beginn ist die Stimmung eher mau. Als dann auch noch die Erfolge ausbleiben, wird der Ton zwischen den beiden immer rauer. Schließlich rutscht der Temptation Island-Bekanntheit raus: "F*ck dich!" Für Micha ist hiermit endgültig eine Grenze überschritten – er bricht die Prüfung ab und stellt klar: "Ich pack jetzt meine Koffer. Ich lasse so nicht mit mir reden."

Auf dem Rückweg in die Promi-WG in Bocholt herrscht bei dem Paar Eiszeit. Micha sucht das Gespräch, doch Gloria will nicht mit sich reden lassen. "Du kommst in irgendwelche alten Dinger wieder rein, wo du deinen Partner beleidigst oder den Respekt verlierst", meint Micha und fügt hinzu: "So kannst du in Zukunft mit deinen neuen Freunden reden." Er stellt zudem klar, dass er nie an der Show teilnehmen wollte und nur ihretwegen da sei. Während Micha seine gepackten Koffer aus dem Haus rollt, sieht Gloria ihre Felle davonschwimmen. Sie entschuldigt sich und fleht ihn an: "Bitte, wirf das nicht weg. [...] Ich will nicht, dass Schluss ist wegen so einem Scheiß-Sommerhaus."

Schließlich lässt sich Micha überzeugen und zieht wieder ein. Dennoch scheint ihre gemeinsame Zukunft derzeit alles andere als gesichert. Vor wenigen Tagen nahm die Ex von Nikola Glumac (28) bereits zu dem Zoff Stellung. "Wenn ich die Szenen sehe, ist es mir unnormal peinlich, weil ich da einen krassen Seelenstriptease gemacht habe, obwohl ich das gar nicht wollte", gestand Gloria auf Instagram und führte weiter aus: "Als ich gemerkt habe, es ist ernst [...], habe ich mehr oder weniger um mein Leben gebettelt und mich übelst erniedrigt."

RTL Gloria Glumac, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin, 2024

RTL Gloria Glumac und ihr Partner Michael, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2024

