Blackpink-Star Lisa mit Frédéric Arnaults Eltern gesichtet

Bei Lisa Manobal (27) und Frédéric Arnault scheint es wohl ernst zu sein – denn die Blackpink-Sängerin wurde erneut in Begleitung der Familie ihres vermeintlichen Freundes gesehen. Am 1. Oktober traf sie bei der Louis-Vuitton-Modenschau auf der Pariser Fashion Week auf die Mutter und den Vater des Franzosen, den LVMH-CEO Bernard Arnault (75) und seine Frau Hélène Mercier Arnault. Wie aus einem YouTube-Video hervorgeht, unterhielt sich die Musikerin herzlich mit den beiden und verstärkte damit die Gerüchte um eine mögliche Romanze mit dem milliardenschweren Erben, der bei dem Event allerdings nicht anwesend war.

Der Clip zeigt, wie die 27-Jährige auf Bernard und Hélène zugeht, sie freundlich begrüßt und sich angeregt mit ihnen unterhält. Dabei legt sie sogar vertraut ihre Hand auf Hélènes Arm, was auf ein enges Verhältnis hinweisen könnte. Diese Begegnung bei der Louis-Vuitton-Veranstaltung ist nicht die erste gemeinsame öffentliche Erscheinung der Künstlerin mit der Familie Arnault. Bereits im Februar wurde sie in Miami beim Strandspaziergang mit Frédérics Schwägerin Géraldine Guyot gesichtet. Mit etwas Abstand begleiteten sie Frédéric und sein Bruder Alexandre, was die Gerüchteküche anheizte.

Die vielen Dates und Begegnungen zwischen Lisa und Frédéric haben die Fans dazu veranlasst, über eine mögliche Beziehung zu spekulieren. Seit die beiden gemeinsam in Paris gesichtet wurden, wird über ihren Beziehungsstatus diskutiert. Im August dieses Jahres posteten beide Fotos von ähnlichen Orten, was die Spekulationen weiter anfachte. Die zwei äußerten sich bisher nicht selbst zu den Gerüchten oder bestätigten ihre Liebe offiziell. Lisa, mit bürgerlichem Namen Lalisa Manoban, ist als Mitglied der weltberühmten K-Pop-Gruppe Blackpink international erfolgreich. Frédéric hingegen ist der jüngste Sohn von Bernard Arnault, dem CEO des Luxusgüterkonzerns LVMH, und leitet selbst die Uhrenmarke TAG Heuer.

Getty Images Lisa Manobal, Musikerin

Getty Images Frédéric Arnault, Geschäftsführer von Tag Heuer

