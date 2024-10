Verena Kerth hat gar keine Angst vor "Promi Big Brother"

Bald ist es endlich wieder so weit! In wenigen Tagen wird Promi Big Brother über die Fernseher flimmern und zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme fesseln. Mit an Bord ist in diesem Jahr auch Verena Kerth (43). Promiflash hat bei der TV-Persönlichkeit nachgehakt, wovor sie sich vor ihrem Einzug am meisten fürchtet. Darauf hat die Blondine eine klare Antwort: "Ich muss sagen, ich bin superaufgeregt, wo ich landen werde und was passieren wird. Wir haben ja wirklich gar keine Ahnung, ich weiß nicht, wann es losgeht, ich weiß nicht, wo ich hinkomme, ich weiß momentan gar nichts. Ich bin voller Vorfreude, aber Angst habe ich ehrlich gesagt keine."

Auch mit den Kandidaten scheint die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin überhaupt kein Problem zu haben. Über einige ihrer Mitbewohner sei sie aber ganz besonders glücklich. "Ich freue mich auf jeden Fall auf alle Kandidaten. Ich kenne Mike (32) und ich kenne Bea (42). Bea kenne ich schon etliche Jahre und da wird es sicherlich erheiternde und interessante Gespräche geben, aber ich bin auch sehr gespannt auf Mimi (49)." Und wie schätzt das Model seine Siegeschancen ein? "Ich habe gestern noch mit Mama telefoniert und sie meinte: 'Schätzchen, du hast doch früher immer alles gewonnen, wenn du es wolltest.' Das stimmt, und da möchte ich auch wieder hinkommen", deutet Verena vielsagend an.

Ab dem 5. Oktober ziehen die Promis in den Container ein – stets begleitet von den Kameras. Doch welche Stars stellen sich dem Abenteuer? Bis jetzt stehen zwölf Bewohner fest: Realitystar Mike Heiter, Tatort-Bekanntheit Mimi Fiedler und Fußballer Max Kruse (36) werden das Haus wohl ordentlich aufmischen. Auch Verena Kerth, Sänger Daniel Lopes (47) und Schauspieler Jochen Horst (63) kämpfen um den Sieg. Doch sie haben starke Konkurrenz: Reality-Queen Cecilia Asoro, Influencer Sinan Movez (19) und Reporterin Bea Peters wollen auch gewinnen. Berlin - Tag & Nacht-Star Matthias Höhn (28), Moderatorin Alida Kurras (47) und die Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner ziehen zudem ebenfalls in die härteste Promi-WG Deutschlands.

Getty Images Verena Kerth bei einer Weihnachtsfeier in München, 2022

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

