Bei "Promi Big Brother" gibt es wieder nur einen Bereich

Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Ab dem 5. Oktober ziehen die Kandidaten der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel in den Container ein – rund um die Uhr begleitet von Kameras. Beim "Promi Big Brother-Countdown" werden nun neben den neuesten Kandidaten auch weitere Details bekanntgegeben. So wird es auch in diesem Jahr wieder nur einen Bereich für die Stars geben. Dort gibt es unter anderem aber eine Sauna, einen Whirlpool und eine Sportecke.

Zudem dürfen sich die Kandidaten über jeweils zwei Duschen und zwei Toiletten freuen. Im Schlafzimmer werden alle Betten direkt aneinander gestellt – sechs pro Wand – und könnten damit für ordentlich Zündstoff zwischen den schnarchenden Bewohnern und den Kandidaten mit leichtem Schlaf sorgen. Generell mutet der Wohnbereich in diesem Jahr sehr altbacken an – eine alte Blumentapete ziert den Wohnraum, der zum Teil auch holzvertäfelt ist. Auch der aus der letzten Staffel bekannte Buzzer feiert seine Rückkehr: Die Bewohner müssen demnach wieder eine Nachtwache schieben und diesen alle elf Minuten drücken, sonst geht ein Alarm los.

Die beiden letzten Kandidaten, die nun auf der Pressekonferenz bekanntgegeben wurden, sorgen noch mal für eine echte Überraschung: Sowohl Leyla Lahouar (28) als auch Elena Miras (32) werden in die härteste Promi-WG Deutschlands ziehen. Damit kommt es für den Kandidaten Mike Heiter (32) besonders dicke: Mit Leyla zieht seine aktuelle Partnerin ein, während seine Ex-Partnerin Elena vermutlich auch noch einiges mit ihm zu klären hat.

SAT.1/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen im "Promi Big Brother"-Container 2023

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

