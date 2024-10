Junior Andre begeistert mit Freundin Jasmine im Partnerlook

Eigentlich hält sich Junior Andre (19), der Sohn von Katie Price (46) und Peter Andre (51), dem Rampenlicht größtenteils fern. Doch, wenn er sich gemeinsam mit seiner Liebsten präsentierten kann, macht der Promi-Spross wohl eine Ausnahme. Am Donnerstag besuchten er und seine Freundin Jasmine Orr nämlich den roten Teppich eines VIP-Launches im Thorpe Park in England. Wie Bilder der Daily Mail zeigen, trug das junge Paar passende beige Trainingsanzüge und posierte eng umschlungen vor den Kameras, wobei sie ihre Zuneigung für alle sichtbar machten. Begleitet wurden sie von Juniors Schwester Princess, die in einem schwarzen Hoodie und Leggings erschien und das Familienbild abrundete.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Junior und seine Freundin gemeinsam bei einem öffentlichen Event zeigen. Ihr Red-Carpet-Debüt feierten die Turteltauben Mitte August bei einer Filmpremiere in London. Während Jasmine und der Brite in ihren schicken Looks, bestehend aus einem figurbetonten Kleid und einem schwarzen Anzug, Seite an Seite für die Fotografen posierten, wirkten sie nahezu unzertrennlich.

Die Liebe zwischen Junior und Jasmine ist noch frisch. Der 19-Jährige ist erst seit Anfang des Jahres mit der Beauty liiert. Im Juni machte er ihre Beziehung mit einem Kussfoto im Netz offiziell. Die drei magischen Worte "Ich liebe dich" sind auch schon gefallen, wie die beiden in einem Video auf ihrem gemeinsamen TikTok-Account verrieten. Die ehemalige "Celebs Go Dating"-Teilnehmerin habe den Schritt zuerst gewagt.

Instagram / jasmineo2000 Junior Andre und seine Freundin Jasmine Orr

Instagram / officialjunior_andre Junior Savva Andre und Jasmine Orr, 2024

