Hugh Grant fühlte sich in Bridget-Jones-Rolle "gezwängt"

Hugh Grant (64) hat bestätigt, dass er im neuen Bridget Jones-Film wieder in die Rolle des charmanten Daniel Cleaver schlüpfen wird, obwohl sein Charakter zuvor als verstorben galt. In der "Graham Norton Show" erzählte der Schauspieler, dass er in "Bridget Jones: Mad About The Boy" zurückkehren wird. "Es ist ein gutes und bewegendes Skript – es ist extrem lustig, aber sehr traurig", sagte Hugh über den vierten Teil der beliebten Reihe. An die Rückkehr zu "Bridget Jones" hatte er zuvor aber auch einige Bedingungen geknüpft.

Er erklärte jedoch, dass es keine offensichtliche Rolle für ihn gab: "Ich wurde hineingezwängt. Wir wollten keinen 60-jährigen Daniel Cleaver haben, der jungen Mädchen nachschaut. Also habe ich mir eine gute Zwischenstory für ihn ausgedacht." Neben seiner Rückkehr zu "Bridget Jones" sprach Hugh in der Sendung auch über seinen neuen Horrorfilm "Heretic", in dem er einen unheimlichen Bösewicht spielt. "Ich habe entschieden, ihn als trendigen Akademiker zu spielen", sagte er über seine Rolle und fügte hinzu: "Der Film wird dunkler und dunkler, daher dachte ich, alles, was gruselig ist, wäre doppelt so gruselig, wenn ich dabei Witze mache."

Während der Show verriet Hugh auch private Details: Er plauderte aus, dass seine Eltern anfangs ganz und gar nicht von seiner Schauspielkarriere begeistert waren. "Sie waren überhaupt nicht unterstützend. Meine Mutter war Kirchgängerin und wollte, dass ich Erzbischof von Canterbury werde!", erinnerte er sich lachend und fügte hinzu: "In ihrer Welt bedeutete Showbusiness nichts." Er erzählte weiter: "Ich erinnere mich, als 'Vier Hochzeiten und ein Todesfall' herauskam, ging meine Mutter zu einer Dinnerparty. Als sie nach ihren Söhnen gefragt wurde, sagte sie: 'Der eine ist Investmentbanker und der andere Filmstar.'" Daraufhin habe ein anderer Gast gefragt: "Wie interessant, bei welcher Bank?" Hugh sagte dazu: "Das ist die Welt, in der ich aufgewachsen bin." Trotz anfänglicher Skepsis seiner Familie hat er eine beeindruckende Karriere hingelegt und ist heute vor allem für seine charmanten Rollen in Romantikkomödien wie "Notting Hill" und "Tatsächlich... Liebe" bekannt.

United Archives GmbH/ActionPress Renée Zellweger und Hugh Grant in "Bridget Jones"

Getty Images Hugh Grant, Renée Zellweger und Colin Firth, April 2001

