Lana Del Reys Ehemann Jeremy entsetzt mit Witz über Ex-Frau

Lana Del Reys (39) frischgebackener Ehemann Jeremy sorgte kürzlich für Aufsehen, als er während einer Bootstour in Louisiana einen makabren Scherz über seine Ex-Frau machte. Das berichtet nun TMZ. Der Airboat-Kapitän zeigte den Touristen sein Können im Umgang mit einem riesigen Alligator und brachte sie mit seinem schwarzen Humor zum Staunen. "Seit ich ihm meine Ex-Frau verfüttert habe, sind wir beide ganz dicke", witzelte Jeremy vor den erstaunten Passagieren. "Nur ein Scherz, nur ein Scherz", fügte er lachend hinzu.

Der ungewöhnliche Humor des frisch Vermählten wirft Fragen auf, zumal nur wenig über den Mann bekannt ist, der das Herz der berühmten Sängerin gewonnen hat. Lana und Jeremy haben Ende September ihre Beziehung auf die nächste Stufe gehoben, als sie sich in Des Allemands, Louisiana, das Jawort gaben. Die Trauung fand an Jeremys Arbeitsplatz statt, bei Airboat Tours by Arthur, wo er als Kapitän Touristen durch die beeindruckenden Sümpfe führte.

Lana, die eher für ihre zurückhaltende Art bekannt ist, schätzt die Ruhe abseits des Rampenlichts und genießt die gemeinsame Zeit mit Jeremy in Louisiana, fernab von Hollywoods Trubel. Die Beziehung und Hochzeit gelangten durch Paparazzibilder an die Öffentlichkeit. Zuvor war die Sängerin in Beziehungen mit anderen bekannten Persönlichkeiten, doch scheint sie nun ihr Glück mit Jeremy gefunden zu haben, der ihr bodenständiges Leben teilt.

Instagram / honeymoon Lana Del Rey, Musikerin

Instagram / jeremy.dufrene Jeremy Dufrene, Lana del Reys Ehemann

