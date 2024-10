Obszöner Clip: Katy Perrys Fans feiern ihre humorvolle Art

Katy Perrys (39) Fans lieben sie vor allem für ihre humorvolle und lockere Art. Dass die Sängerin für jeden Spaß zu haben ist, beweist sie kürzlich in einem kleinen Ausschnitt ihres neuesten Videos auf Instagram. In dem Clip knabbert sie auf anzügliche Weise an einem Schokoladen-Eiffelturm. Mit hinter dem Rücken verschränkten Händen beugt sie sich herunter und beißt die Spitze des süßen Wahrzeichens ab. Danach richtet sie sich wieder auf und wirkt wenig beeindruckt von dem, was sie gerade getan hat. Doch ihre Fans lieben es: "Katy ist so unseriös. Verdammt, ich liebe sie" und "Haha! Pure Freude", kommentieren die Nutzer ihren Beitrag.

Die provokante Geste kommt nur wenige Wochen, nachdem die "Roar"-Interpretin im "Call Her Daddy"-Podcast intime Details aus ihrem Eheleben mit Orlando Bloom (47) preisgegeben hatte. Dort verriet sie auf humorvolle Weise, dass sie ihren Ehemann zur Hausarbeit motiviere, indem sie ihm bestimmte Zärtlichkeiten in Aussicht stelle: "Spül einfach das verdammte Geschirr und du bekommst einen Blowjob – so einfach ist das." Das sei ihre "Sprache der Liebe". Die Mutter einer Tochter wolle keine teuren Geschenke, um die Liebe ihres Gatten zu spüren. Stattdessen solle er ihr einfach bei den Hausarbeiten helfen und so seine Zuneigung zeigen, denn das finde sie besonders attraktiv. Das lohnt sich dann letztendlich wohl auch für Orlando.

Katy und der Fluch der Karibik-Star sind seit acht Jahren ein Paar und haben 2020 ihre gemeinsame Tochter Daisy auf der Welt begrüßt. Orlando hat zudem einen 13-jährigen Sohn namens Flynn aus seiner vorherigen Ehe mit dem Model Miranda Kerr (41). Für ihre kleine Daisy Dove ist Katy bedingungslos dankbar. "Ich liebe dieses Gefühl von Ganzheit und Bodenständigkeit. Die Mutterschaft hat mein ganzes Leben zum Besseren gewandelt", erklärte die Sängerin stolz in ihrer Dankesrede bei den diesjährigen MTV VMAs.

Instagram / katyperry Katy Perry im Oktober 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2024

