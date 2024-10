Chris Martin schwärmt von Coldplay-Show mit Michael J. Fox

Chris Martin (47) hat in der Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" von seiner unglaublichen Erfahrung berichtet, gemeinsam mit Michael J. Fox (63) auf der Bühne zu stehen. Der Coldplay-Frontmann erzählte, wie "verrückt" es gewesen sei, mit dem Zurück in die Zukunft-Star beim Glastonbury Festival aufzutreten. "Es fühlte sich an, als wäre ich sieben Jahre alt und im Himmel", schwärmte Chris. Er betonte, der Kultstreifen sei stets eine große Inspiration für ihn gewesen: Mit Michael gemeinsam Musik zu machen, sei ein Kindheitstraum gewesen, der in Erfüllung ging.

Chris erklärte weiter, dass sie zusammen die Songs "Humankind" und "Fix You" gespielt hätten und die Fans damit begeistern konnten. Er erinnerte sich auch an einen früheren Moment, als Michael bei einem Wohltätigkeitskonzert mit ihm auf der Bühne stand: Während des Songs "Earth Angel" habe Michael angefangen, auf seine Hand zu blicken und so getan, als würde diese verschwinden – eine Anspielung auf die berühmte Szene aus dem Film. "Das mit der verschwindenden Hand, wissen Sie, das ist einfach alles", erzählte Chris lachend.

Die Zusammenarbeit mit Michael sei für Chris eine der prägendsten Erfahrungen seiner Karriere. "Es gibt Momente im Leben, die man niemals vergisst, und das war einer davon", sagte Chris zu Jimmy Fallon (50). Für das Publikum war die besondere Chemie zwischen Chris und Michael deutlich spürbar. Fans hoffen nun auf weitere gemeinsame Projekte der beiden Ausnahmetalente. Das dürfte jedoch eher schwierig werden: Erst kürzlich hatte Chris das Ende seiner Band Coldplay angekündigt.

Getty Images "Zurück in die Zukunft"-Darsteller Michael J. Fox

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

