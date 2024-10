Wollen sie oder wollen sie nicht? Vier kurze Promi-Ehen

Blitzhochzeiten sind in der Promiwelt keine Seltenheit, doch so manches berühmte Paar ließ sich nach seinem Jawort auch genauso schnell wieder scheiden. Einige der kurzlebigsten Ehen werden wahrscheinlich nicht überraschen. Als Paradebeispiel gilt die Heirat von Kim Kardashian (43) und Kris Humphries (39). Ihre Hochzeitsfeier wurde im August 2011 als zweiteiliges Special im Fernsehen ausgestrahlt, doch das Eheglück hielt nicht lange an. Schon im Oktober desselben Jahres reichte der Reality-TV-Star die Scheidung nach 72 Tagen Ehe ein. "Ich hoffe, jeder versteht, dass dies keine leichte Entscheidung war. Ich hatte gehofft, dass diese Ehe für immer ist", erklärte sie in einem Statement gegenüber E! News.

Noch schneller war wohl nur Britney Spears (42), die im Januar 2004 ihren Jugendfreund Jason Allen Alexander (42) in Las Vegas heiratete – nur um die Ehe 55 Stunden später zu annullieren. In ihrem Buch "The Woman in Me" erinnerte sich die Pop-Ikone zurück an die Nacht, in der sie und ihr Zwei-Tages-Ehemann in einer Hochzeitskapelle heirateten. "Ich war, ehrlich gesagt, nur sehr betrunken – und wahrscheinlich in einem allgemeineren Sinne zu der Zeit in meinem Leben sehr gelangweilt", gestand die Sängerin.

Bei Pamela Anderson (57) und Jon Peters lief es ähnlich. Während das ehemalige Playboy-Model und der Filmmogul zwar erst im Februar 2020, zwölf Tage nach der Hochzeitsfeier, ihre Trennung bekanntgaben, hatten sie da noch nicht einmal die offiziellen Unterlagen für eine Eheschließung eingereicht. Auf X beschrieb Pamela die Hochzeit zu ihrem langjährigen Familienfreund so: "Keine Heirat, keine Scheidung... nur ein bizarres theatralisches Mittagessen."

Billy Ray Cyrus (63) und Firerose hielten etwas länger durch. Das Paar heiratete im Oktober 2023, doch nur sieben Monate später beantragte der Country-Sänger die Annullierung der Ehe. Als Grund für die Trennung nannte er unüberbrückbare Differenzen und unangemessenes Verhalten in der Ehe. Diese Scheidung zog allerdings einen längeren Prozess nach sich, in dem sich die Parteien gegenseitig Missbrauch vorwarfen.

