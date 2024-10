Diese Dinge ließ Sydney Sweeney vom "Euphoria"-Set mitgehen

Sydney Sweeney (27) hat offenbart, dass sie einige besondere Kleidungsstücke vom Set der Serie Euphoria mitgenommen hat. In einem Interview mit Glamour plauderte die Schauspielerin aus, dass die Jeans ihrer Figur Cassie Howard ihr besonders wichtig gewesen seien. "Ich habe viele von Cassies Jeans behalten, weil sie alle maßgeschneidert sind und Jeans oft zu lang für mich sind, da ich klein bin", erklärte Sydney. Neben den Hosen habe die Amerikanerin noch ein paar von Cassies Dessous eingesteckt – dann korrigierte sie sich lachend: "Hauptsächlich nur die Jeans."

Während des Interviews kam Sydney auch auf die Entstehung der Outfits ihres Seriencharakters zu sprechen. Unter anderem erinnerte sie sich an die Zusammenarbeit mit der Kostümbildnerin Heidi Bivens, die es geliebt habe, immer wieder neue Outfits zu kreieren. "Unsere Kostümbildnerin hatte viel Spaß, weil Cassie ständig ihren Look ändert", erklärte die Schauspielerin.

Kürzlich hatte Sydney in einem anderen Interview gegenüber People erwähnt, dass sie es kaum erwarten könne, endlich ans Set der beliebten Serie zurückzukehren. "Ich freue mich schon sehr darauf, wieder in Cassie einzusteigen. Sie ist für mich definitiv eine der speziellsten Figuren, und ich liebe meine Euphoria-Familie, also freue ich mich", schwärmte der Serienstar. Details zur bevorstehenden dritten Staffel wurden bislang größtenteils unter Verschluss gehalten.

Getty Images Sydney Sweeney im August 2024

Sky Atlantic Sydney Sweeney in der Serie "Euphoria"

