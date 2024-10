Doch keine Trennung? Kanye West und Bianca turteln in Tokio

Was ist da los zwischen Kanye West (47) und seiner Frau Bianca Censori (29)? Vor wenigen Tagen berichteten mehrere Insider von einer Liebeskrise: Der Rapper und die Designerin sollen sich nach zwei gemeinsamen Jahren getrennt haben. Neue Fotos widerlegen diese Spekulationen nun: Das Paar wurde kürzlich eng umschlungen in Tokio gesehen. In passenden weißen Outfits zeigten sich der Musiker und seine Ehefrau äußerst verliebt. Gemeinsam unternahmen sie in der japanischen Hauptstadt einen Shoppingtrip: Hand in Hand liefen sie durch ein exklusives Einkaufszentrum.

Die Gerüchte entstanden insbesondere dadurch, dass Kanye in den letzten Wochen mehrmals alleine gesehen wurde, unter anderem bei einem Wrestling-Event. Bianca soll währenddessen angeblich solo Zeit mit ihrer Familie in Australien verbracht haben. Quellen hatten behauptet, dass der Rapper im Begriff sei, die Scheidung einzureichen und sogar plane, nach Tokio zu ziehen. Jetzt scheinen die beiden in der japanischen Hauptstadt wieder vereint zu sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerüchte über eine mögliche Trennung die Runde machen. Vor wenigen Monaten sprach ein Informant gegenüber InTouch schon einmal von einer potenziellen Scheidung. Damals soll Bianca über das Zerwürfnis nachgedacht haben. "Er stolziert mit ihr herum und zieht sie an, als wäre sie ein Pornostar. Bianca hatte sich darauf eingelassen, weil sie gehofft hatte, er würde sie zu einer Berühmtheit machen. Aber das ist wirklich zu viel für sie", begründete die Quelle die angebliche Liebeskrise.

ActionPress Bianca Censori und Kanye West im Oktober 2024 in Tokyo

ActionPress Bianca Censori und Kanye West im Oktober 2024

