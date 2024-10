Wegen seiner Gesundheit? König Charles sagt Auslandsreise ab

Geht es König Charles III. (75) wieder schlechter? Der britische Monarch sagt seine Teilnahme am COP29-Klimagipfel im November in Aserbaidschan ab, wie nun der Buckingham Palace bestätigt. "Die Teilnahme seiner Majestät, der derzeit wegen einer nicht näher bezeichneten Krebserkrankung behandelt wird, oder anderer Mitglieder der königlichen Familie an dem internationalen Treffen hängt von den Empfehlungen der Regierung ab", heißt es in einer Erklärung. Seine Reise nach Australien und Samoa Ende Oktober wird jedoch stattfinden, wobei der Zeitraum auf Anraten von Charles' Ärzten angepasst wurde. Ursprünglich wollte Charles mit seiner Frau Königin Camilla (77) für zwei Wochen nach ihrer geplanten Fernreise nach Australien und Samoa reisen.

Ab dem 18. Oktober geht es für Charles und Camilla nach Australien, anschließend geht es nach Canberra und Sydney weiter – elf Tage werden sie unterwegs sein. Derweil wird der Vater von Prinz William (42) seine Krebsbehandlung aber unterbrechen. Laut Daily Mail soll das Ganze aber mit seinen behandelnden Ärzten abgesprochen sein. Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien sollen die Prozeduren normal fortgesetzt werden. Im Februar machte Charles in einem Instagram-Statement öffentlich, dass er an Krebs leidet. "Während der kürzlichen Krankenhausbehandlung des Königs wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde ein anderes Problem festgestellt, das Anlass zur Sorge gibt", erklärte er damals in einem Schreiben.

2024 ist bisher eine echte Achterbahnfahrt für das britische Königshaus. Denn neben Charles wurde auch bei Prinzessin Kate (42) und Charles' Ex-Schwägerin Sarah Ferguson (64) Krebs entdeckt. Während nie bekannt wurde, an welcher Form der König oder die Princess of Wales leiden, ist klar, dass Sarah gegen Brustkrebs kämpft. "Es war eine schwierige Zeit, und ich bin noch nicht über den Berg", erklärte sie im Interview mit "This Morning". Doch sie kann auf die Unterstützung ihrer Familie bauen, wozu auch Charles, Kate und Co. zählen.

Getty Images König Charles und Königin Camilla zu Besuch auf Guernsey im Juli 2024

Dave Bedrosian / Future Image Sarah Ferguson bei der Knights of Charity Gala in Cannes im Jahr 2024

