Liam Payne pausiert die Produktion seines zweiten Albums

Wo bleibt eigentlich die neue Musik von Liam Payne (31)? Im März veröffentlichte der Sänger seine Single "Teardrops" und versprach, sein neues Album werde bald folgen. Seine Fans warten allerdings noch immer auf weitere Informationen zur Platte – etwa vergebens? Wie nun ein Freund des ehemaligen One Direction-Mitglieds gegenüber The Sun verriet, sei das zweite Solo-Album auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt worden. "Liam hat sich mit seinem zweiten Album wirklich gut geschlagen, aber jetzt ist es komplett pausiert. Liam sagt den Leuten jetzt, dass er keine Ahnung hat, ob es jemals veröffentlicht werden wird", erläuterte der Insider.

Für die Verzögerung soll es verschiedene Gründe geben. Zum einen hat es "Teardrops" nicht einmal in die Charts geschafft und kam bei Liams Zuhörern nicht besonders gut an. Und dann musste der Brite auch noch einen persönlichen Schlag einstecken: Sein Manager hat sich von ihm verabschiedet. "Roger hat Liam viel Stabilität gegeben und es scheint, dass er ohne seine Führung zu kämpfen hat. Er hat begonnen, etwas unberechenbar zu werden, und sagt Pläne, die gemacht werden, in letzter Minute ab", erzählte der Informant weiter.

Das Album ist nicht das erste Projekt, das von Liam zwar angekündigt, aber bislang nicht durchgezogen wurde. Schon im August offenbarte ein weiterer Insider gegenüber demselben Magazin, dass die geplante Enthüllungsdokumentation des Sängers vorerst nicht realisiert werde. Darin wollte der "Strip That Down"-Interpret vor allem über seine Zeit bei One Direction auspacken, worauf sich viele seiner Fans gefreut hatten. Als Grund für die Verschiebung des Vorhabens wurde damals Liams Gesundheit genannt. Außerdem habe er sich lieber auf seine Musikkarriere konzentrieren wollen – trotz zahlreicher Angebote von Produktionsfirmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction bei einer Pressekonferenz für den Film "One Direction: This is us" in London 2013

Anzeige Anzeige