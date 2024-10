Mütter-Obsession: Wollte Kanye West Sex mit Biancas Mama?

Erneut gibt es Schlagzeilen um den Rapper und Unternehmer Kanye West (47). Laut der Anklage seiner ehemaligen Assistentin Lauren Pisciotta soll er seiner jetzigen Frau, der Designerin Bianca Censori (29), gestanden haben, dass er Sex mit ihrer Mutter haben wolle. Wie The Sun berichtet, soll sich dies im September 2022 ereignet haben, als Bianca Besuch von ihrer Mutter Alexandra aus Australien hatte. Lauren behauptet in ihrer Klage, dass er seine jetzige Frau damals in einer Textnachricht davon in Kenntnis setzte und sogar wollte, dass sie dabei zuschaut.

Bereits im Juni hatte Lauren eine 86-seitige Klage gegen Kanye eingereicht. Sie erhebt darin schwere Vorwürfe gegen den Rapper während ihrer Zeit als Stabschefin in seiner Firma Yeezy von 2021 bis 2022. Unter anderem soll Kanye sie während einer Party mit dem derzeit im Gefängnis sitzenden Sean Combs (54) unter Drogen gesetzt und sie sexuell missbraucht haben. Nun hat Lauren neue Details ihrer Klageschrift hinzugefügt. Darin erklärt sie, dass es eine Art Fetisch von Kanye sei, nicht nur mit seinen Partnerinnen, sondern auch mit deren Müttern Sex zu haben. Außerdem sei Bianca für ihn nur eine "Sexparty-Teilnehmerin auf Abruf gewesen". Lauren fügte hinzu, dass er ihr am 13. September 2022 eine Nachricht geschickt habe, in der er ihr mitteilte, er wolle Sex mit einem "Model aus der höheren Liga" und ihrer Mutter haben.

Kanye hat sich zu den Vorwürfen bereits geäußert und bezeichnet sie als "unbegründet", weshalb er sämtliche Anklagepunkte zurückwies. In der Vergangenheit stand Kanye immer wieder aufgrund seines Verhaltens und seiner Äußerungen in der Kritik. Unter anderem teilte der Musiker antisemitische Aussagen und gilt als unberechenbare Persönlichkeit. Seit Dezember 2022 ist er mit der australischen Designerin Bianca verheiratet. Die Ehe der beiden sorgt immer wieder für Spekulationen. Dies betrifft auch ihr Verhältnis zu ihrer Familie und Biancas Position in Kanyes Leben.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Bianca Censori