Serena Williams' Einjährige hat eigenen Instagram-Account

Serena Williams (43) und ihr Ehemann Alexis Ohanian (41) haben ihre 13 Monate alte Tochter Adira offiziell in die Welt der sozialen Medien eingeführt. Am Sonntag eröffneten die Tennisspielerin und der Unternehmer einen Instagram-Account für die Kleine, die nun gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Olympia (7) auf der Plattform aktiv ist. Die erste Nachricht auf Adiras Profil lautete: "Oh hallo da draußen – ich weiß, es ist über ein Jahr her, aber ich komme erst jetzt dazu." Begleitet wurde der Beitrag von einer Reihe süßer Fotos, die einen Einblick in das Leben des jüngsten Familienmitglieds geben.

Auf den Bildern ist Adira in verschiedenen Momenten zu sehen: Mal sitzt sie in einem rosa Hochstuhl und schaut mit großen Augen in die Kamera, umgeben von leckerem Essen. Auf anderen Fotos trägt sie einen rosa geblümten Strampler, spielt mit einem Schnuller oder steht fröhlich neben dem Sofa. Ihre Profilbeschreibung lautet lediglich "Gummibärchen", gefolgt von Emojis von einem laufenden Menschen, einem Herz und einem Mann am Computer – vielleicht ja ein liebevoller Hinweis auf die Berufe ihrer Eltern, Serena und Alexis. Adiras Account folgt bisher nur vier Personen: ihren Eltern, ihrer Tante Venus Williams (44) und natürlich ihrer großen Schwester Olympia.

Olympia, die inzwischen sieben Jahre alt ist, bekam ebenfalls kurz nach ihrer Geburt im Jahr 2017 ihren eigenen Account auf der Social-Media-Plattform. Seitdem hat sie eine treue Fangemeinde von über 639.000 Followern aufgebaut. Die süßen Momente der Schwestern, ob bei Familienausflügen oder beim gemeinsamen Spielen, werden regelmäßig geteilt und begeistern Fans weltweit. Ein besonders herzerwärmendes Foto zeigt Olympia und Adira Hand in Hand bei einem Ausflug in Paris.

Anzeige Anzeige

Instagram / adiraohanian Adira River Ohanian, Tochter von Serena Williams

Anzeige Anzeige

Instagram / olympiaohanian Adira River Ohanian und Alexis Olympia Ohanian Jr., Töchter von Serena Williams

Anzeige Anzeige