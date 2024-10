So sehr bereut Julia Fox ihre Beziehung zu Rapper Kanye West

Im Jahr 2022 sorgte Julia Fox (34) für Schlagzeilen. Der Grund dafür war ihre kurze Beziehung zu Kanye West (47). Der Rapper war damals erst seit Kurzem von seiner Ex-Frau Kim Kardashian (43) getrennt und die Beziehung mit dem Model hielt nur wenige Wochen. Selbst diesen kurzen Zeitraum scheint Julia aber zu bereuen, wie sie im Gespräch mit der Sunday Times gesteht. "Ich hasse es! Es waren nur ein paar Wochen, aber genug, um mir ein Leben lang in Erinnerung zu bleiben", lässt sie den "Stronger"-Interpretin in keinem guten Licht dastehen.

Die Schauspielerin betont, dass sie die Beziehung zu dem 47-Jährigen "so sehr bereue" und bezeichnet sie als die "unangenehmste Situation [ihres] Lebens". Sie stellt klar, dass sie die Liaison zu keinem Zeitpunkt als Sprungbrett für ihre Karriere nutzen wollte: "Ich möchte nicht dafür bekannt sein, jemandes Freundin zu sein." Dass die Öffentlichkeit überhaupt davon erfuhr, sei der 34-Jährigen zu schnell gegangen. "Es war nicht meine Idee, das öffentlich zu machen. Wenn überhaupt, war ich der Meinung: 'Wir sollten warten', und dann – boom, es geschah hinter meinem Rücken", erzählt Julia und fügt hinzu: "Ich erkannte ziemlich schnell, dass ich als Schachfigur benutzt wurde."

Letztendlich sei es ihr dreijähriger Sohn gewesen, der sie veranlasst hat, die Reißleine zu ziehen. Ihr sei klar geworden: "Ich kann nicht in diese Abwärtsspirale geraten, denn kein Mann, egal wie reich oder berühmt, ist es wert, eine Minute von meinem Kind entfernt zu sein." Mittlerweile hat die Darstellerin aus "Der schwarze Diamant" der Männerwelt sowieso abgeschworen. In einem Kommentar auf TikTok outete sich die alleinerziehende Mama ganz nebenbei als lesbisch. "Hey, das war ich. Ich war diese Lesbe. Tut mir so leid, Jungs. Wird nicht wieder vorkommen", schreibt sie zu einem Video, in dem Frauen dargestellt werden, die trotz ihrer Homosexualität Beziehungen mit Männern führen.

Julia Fox, Schauspielerin

Julia Fox mit ihrem Sohn 2022 in Mailand

