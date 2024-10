Sylvie Meis verrät: So spannend wird "Love Island VIP"

Können sich Love Island-Fans bei der kommenden Promi-Staffel etwa auf etwas gefasst machen? In wenigen Tagen geht der V.I.P.-Ableger an den Start. Unter anderem wollen Casanovas wie Gigi Birofio (25) oder Yasin Mohamed (33) noch einmal ihr Liebesglück in der Villa versuchen. Moderatorin Sylvie Meis (46) verrät vorab gegenüber Promiflash, dass es dieses Mal noch wilder zugeht. "Ich kann nur sagen, dass es eine megaspannende Staffel wird. 'Love Island VIP' wird spannender, glamouröser und luxuriöser. Unsere Islander sind natürlich Celebrities und sie sind bekannt, sie sind einsam und auf der Suche nach der wahren großen Liebe."

Die 46-Jährige ist sich sicher, dass das für ganz viele besondere, aufregende, emotionale und witzige Momente sorgen wird. "Man wird staunen, aber auch gerührt sein und man wird sich kaputt lachen. Ich freue mich sehr darauf, weil die Leute kennt man alle", führt die Moderatorin im Promiflash-Interview aus und ergänzt: "Unsere Fans und Zuschauer werden auch das Gefühl haben, dass sie schon alles wissen über die VIP-Islander wissen, und dann schalten sie bei uns rein und werden denken: 'Okay, das habe ich absolut nicht erwartet!' und das wird so spannend sein."

Bereits am 24. Oktober können die Fans dann neben den Boys wie Gigi und Yasin auch gestandene Reality-TV-Ladys wie unter anderem Yeliz Koc (30), Aurelia Lamprecht und Melissa Damilia (29) beim Verlieben zuschauen. Doch eine Änderung gibt es: Für "Love Island VIP" wurden die sogenannten "Red Flag Nights" eingeführt. In diesen Nächten soll sich klären, wie ernst es ein Couple miteinander meint. Wer ist nur für Fame da? Wer möchte wirklich die wahre Liebe finden? All das soll mit dieser Neuerung geklärt werden...

Getty Images Sylvie Meis, Februar 2024

RTLZWEI / ITV Studios Germany Ein Teil des Casts der ersten "Love Island VIP"-Staffel

