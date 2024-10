So hat sich Sylvie Meis auf "Love Island VIP" vorbereitet

Schon bald steht Sylvie Meis (46) wieder als Moderatorin vor der Kamera. In diesem Jahr darf sie prominente Gesichter beim Kennenlernen und Flirten begleiten. Wie sich die gebürtige Holländerin auf den Dreh von Love Island V.I.P. vorbereitet hat, verriet sie im Interview mit Promiflash. "Ich habe das gemacht, was ich immer mache, also auf eine gesunde Ernährung geachtet, Sport getrieben und mit meinem Team tolle Looks vorbereitet", erzählte die Beauty.

Gerade Haare, Make-up und Outfits würden sich bei einer solchen Show gut im Voraus planen lassen. "Wir sind als Team mit ganz vielen Koffer angereist", gestand Sylvie. Aber auch auf die Kandidaten, die die Blondine liebevoll "die Islander" nennt, habe sie sich vorbereitet. "Und sonst will ich es einfach passieren lassen. Das macht es so spannend. Man weiß nie, was passiert – jeden Tag passiert etwas anderes", fügte sie hinzu. Die Zeit am Set sei für alle Beteiligten extrem intensiv. "Alle sagen danach das Gleiche: 'Boah heftig, intensiv und noch mal ganz anders, als wir es erwartet haben. Was für eine geile Zeit.'"

Im Gegensatz zu den Kandidaten ist es für das Model nicht das erste Mal auf der Liebesinsel. Schon viele Male durfte sie aus nächster Nähe beobachten, wie sich die Singles in der "Love Island"-Villa näher kennenlernen. Für ihre diesjährigen Teilnehmer hat die 46-Jährige sogar noch einen Flirt-Tipp, den sie im Gespräch mit Promiflash verriet: "Bitte sei offen, sei authentisch, limitiere dich nicht in dem, was du denkst, was zu dir passt. Es kann auch mal sein, dass dich das Leben überrascht."

