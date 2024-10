Vielleicht verliebt? Gleb Savchenko schwärmt von Brooks

Wem möchte Gleb Savchenko (41) eigentlich noch etwas vormachen? Schon eine ganze Weile sind sich Dancing with the Stars-Fans sicher: Zwischen dem Profitänzer und Brooks Nader (27) läuft etwas. Im Podcast "Boyfriend Material" kommt er auf dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Wir verstehen und sehr gut", verrät er. Dann lässt er sogar noch eine kleine Bombe platzen. Als der Moderator ihn fragt, ob er in die Beauty verliebt sei, antwortet er erst mit: "Ich kann dich nicht hören, was?", gesteht aber schließlich: "Ich weiß nicht, vielleicht."

Die Nähkästchen-Plaudereien gehen weiter. "Wir haben einfach eine gute Zeit. Sie ist fantastisch. Ich liebe es, in ihrer Nähe zu sein", schwärmt der 41-Jährige und fügt hinzu: "Sie hat eine tolle Energie und eine großartige Persönlichkeit. Und offensichtlich ist sie superheiß." Auch dass sie sich hinter der Bühne geküsst haben, gibt er zu. Ob die beiden in Richtung Beziehung steuern, verrät der Choreograf nicht. Wie eine Quelle gegenüber der Daily Mail äußerte, sei es zwischen ihnen momentan aber noch "etwas Lässiges", wobei der "Spaß" im Vordergrund stehe.

Tatsächlich hat das Model gerade erst eine lange Beziehung hinter sich. Vier Jahre lang war sie sogar verheiratet – die Ehe mit Billy Haire wurde gerade kürzlich geschieden. Nach ihrer Trennung bandelte Brooks in diesem Sommer auch schon mit Prinz Konstantin-Alexios (25) an und sorgte durch gemeinsame Bilder mit Tom Brady (47) bei der legendären White Party für wilde Spekulationen über ihr Dating-Leben.

Getty Images Gleb Savchenko im September 2024

Instagram / brooksnader Brooks Nader, Model

