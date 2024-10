Katie Price spricht offen über ihren Autounfall unter Drogen

Katie Price (46) spricht in einem emotionalen Interview offen über ihre Drogenprobleme und einen schweren Zusammenbruch, den sie erlitt. Das Erotikmodel war im September 2021 unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen in einen Autounfall verwickelt. Katies Wagen überschlug sich nachts auf einer Landstraße, sie musste im Krankenhaus behandelt werden und verlor ihren Führerschein. "Ich habe mich damals mit Kokain selbst medikamentiert", gesteht sie nun im "Nicky Byrne"-Podcast. Die fünffache Mutter habe schließlich einem Arzt von den Symptomen erzählt, die sie mit der Substanz zu bekämpfen versuchte – und dieser habe sie mit ADHS diagnostiziert.

Bis zu dieser Diagnose sei es jedoch ein weiter Weg gewesen. "Es kam zu einem Punkt, an dem ich einen schweren Zusammenbruch hatte. Ich landete zweimal hintereinander in der [Suchtklinik], jeweils für fünf Wochen", erinnert sich Katie. Auch nach dem Autounfall begab sie sich in den Entzug. Trotz allem sei die Britin stolz auf die Entwicklung, die hinter liegt: "Ich habe so viel durchgemacht und bin auf der anderen Seite wieder herausgekommen."

Die Nacht ihres Autounfalls schilderte Katie kürzlich in ihrer neuesten Autobiografie "This Is Me". Sie habe besagten Abend mit ein paar Freunden verbracht. "Einer von ihnen hatte etwas Kokain dabei und ja, ich habe ein bisschen davon genommen, wahrscheinlich ein paar Lines, es war nicht einmal viel. Ich hatte auch etwas Alkohol", schrieb das ehemalige Boxenluder. Zuvor wurde ihr unterstellt, sie habe sich hinters Steuer gesetzt, um noch mehr Drogen zu besorgen. Dieser Variante der Geschichte widerspricht Katie: Tatsächlich sei es ein Anruf ihrer ältesten Tochter Princess (17) gewesen, der sie zu der verhängnisvollen Autofahrt motivierte.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige