So bewegt und herausfordernd war Liam Paynes (†31) Leben

Die meisten können es wohl nicht fassen. Der One-Direction-Star Liam James Payne (✝31) verstarb am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires im Hof eines Hotels. Die örtliche Polizei bestätigte gegenüber CNN, dass der Musiker von einem Balkon im CasaSur Palermo Hotel fiel und seinen schweren Verletzungen noch vor Ort erlag. Völlig unklar ist derzeit noch, ob es sich dabei um einen Unfall handelt oder der Sänger bewusst gesprungen ist. Seine Freundin, die Influencerin Kate Cassidy, war schon einige Tage zuvor nach Hause zurückgekehrt.

Kurz vor seinem Tod hatte Liam mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Er befand sich mitten in einem emotional belastenden Rechtsstreit mit seiner Ex-Verlobten Maya Henry (24). Laut einem Bericht des Magazins People hatte er eine Unterlassungsverfügung von Mayas Anwälten erhalten. Maya selbst erklärte dazu, dass Liam seit ihrer Trennung 2022 immer wieder versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Maya habe die Verfügung aufgrund "neuer und besorgniserregender Informationen" beantragt, berichtet die Daily Mail. So soll Liam immer wieder verschiedene iCloud-Konten angelegt und sie dann als neuen Kontakt angeschrieben haben. In einem TikTok-Video erklärte die Influencerin "Seitdem wir uns getrennt haben, textet er mich zu. Mein Telefon explodiert schon von den vielen Nachrichten. Und dann sind es immer ganz verschiedene Telefonnummern. Ich weiß deshalb nie vorher, dass die Nachrichten alle von ihm sind." Liam soll sogar Mayas Mutter angeschrieben haben, so die Influencerin. Dass Maya die Verfügung gegen ihm erlassen habe, soll ihn sehr mitgenommen haben.

Dass Liam es schon am Anfang seines jungen Lebens nicht leicht hatte, hatte der Musiker bereits früher thematisiert. Sein Start ins Leben begann drei Wochen zu früh. Und seitdem war er laut eigenen Aussagen auch ständig krank. "Von der Geburt bis zum Alter von vier Jahre nwar ich ständig im Krankenhaus. Sie haben mit mir alle möglichen Tests gemacht, um herauszufinden, was ich habe. Aber sie fanden nichts", so Liam. Irgendwann sei dann herausgekommen, dass etwas mit seinen Nieren nicht stimmte. Eine Niere musste ihm sogar entfernt werden, weshalb er jahrelang zur Dialyse musste. Auch als Erwachsener war er stets gezwungen, besonders auf seine Gesundheit achten.

Schon seit frühester Kindheit an begleitete ihn jedoch die Liebe zur Musik. Liam sang gerne, was sein Vater unterstützte. 2008 meldete er sich das erste Mal bei The X Factor an, kam jedoch nicht über die Vorrunde hinaus, da er laut Meinung der Juroren zu jung war. Zwei Jahre später schaffte er es zwar in die Endrunde. Die Jurorin Nicole Scherzinger (46) schlug jedoch vor, dass er sich mit Niall Horan (31), Harry Styles (30), Zayn Malik (31) und Louis Tomlinson (32) zu einer Band zusammenfinden sollte. "Sie sind alle kleine Sterne. Und kleine Sterne schmeißt man nicht raus, sondern fügt sie zusammen", hatte die Jurorin damals gesagt. Als Band One Direction starteten die fünf jungen Männer dann durch. Laut Liam begannen da aber auch schon die Probleme. Da die damals 17-Jährigen nur im Hotelzimmer waren und laut Security nicht hinaus durften, machten sie sich an der Mini-Bar zu schaffen. Auch die öffentliche Kritik zehrte an dem Sänger. So gestand er: "In Shows wie The X Factor willst du diesen Traum haben und auch leben. Aber du musst auch begreifen, dass du dafür Opfer bringen musst."

In der Zeit von Alkoholismus und Drogensucht hatte Liam auch Suizidgedanken, wie er selbst seinen Fans gegenüber zugab. Nach einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik entschuldigte sich der Musiker vergangenes Jahr in einem achtminütigen Youtube-Video dafür, dass er sich eine 100-tägige Auszeit genommen hatte. So erklärte er: "Ich musste mir eine Auszeit nehmen, weil ich jemand wurde, den ich nicht mehr wirklich erkannte. Und ihr habt mich wohl auch so nicht wiedererkannt." Er war stolz darauf, seit sechs Monaten keinen Alkohol mehr angerührt zu haben. Außerdem schien der Sänger mit dem ausbleibenden Erfolg nach seiner Zeit mit One Direction zu kämpfen. Besonders tragisch an der Geschichte ist, dass Liam noch zwei Stunden vor der Todesnachricht auf Snapchat ein Foto gepostet hatte, auf dem er mit seiner Freundin Kate in Schwimmkleidung zu sehen war. Die beiden lachten in die Kamera und wirkten glücklich. Liam hinterlässt seinen siebenjährigen Sohn Bear, der aus der Beziehung mit seiner Ex-Freundin Cheryl Tweedy (41) stammt.

TOT / MEGA Kate Cassidy und Liam Payne, März 2023

Instagram/maya_henry, getty images/JC Olivera Maya Henry Liam Payne Collage

Getty Images One Direction im November 2014