Nach Trennung: Andrew Garfield datet bei "Chicken Shop Date"

Kurz nachdem Andrew Garfields (41) Trennung von seiner Ex Dr. Kate Thomas bestätigt wurde, treffen er und Amelia Dimoldenberg (30) sich nach jahrelangem Flirt endlich in Amelias Sendung "Chicken Shop Date"! Die Moderatorin kündigte das von Fans heiß ersehnte Date mit einem Instagram-Post an: "Die Folge, die ihr lange erwartet habt!" In einem weiteren Teaser-Video sieht man Amelia und den Spider-Man-Schauspieler kokette Blicke austauschen. Die Britin trifft in ihrer Show Prominente in einem Fast-Food-Hähnchenladen – das Besondere dabei ist, dass das Interview in einem Date-Setting veranstaltet wird. In der Vergangenheit datete sie dort schon Stars wie Paul Mescal (28), Billie Eilish (22) oder sogar Cher (78).

Aufgrund von Amelia und Andrews langer Flirt-Vergangenheit freuen sich die Fans ganz besonders auf die Folge, die am 18. Oktober veröffentlicht wird. Die "Chicken Shop Date"-Moderatorin interviewte den "tick, tick... Boom!"-Darsteller zum ersten Mal bei den GQ Men of the Year Awards im Jahr 2022, wo Amelia ihm beichtete, sie wolle ihn schon lange für ein Date in ihrer Show. Ein weiteres Mal trafen sie sich bei den Golden Globes im darauffolgenden Jahr, wo auch dieses Gespräch ziemlich flirty wurde, nachdem Andrew gescherzt hatte, dass die beiden ihre Verbindung nicht weiter erforschen sollten, da er Angst habe, was daraus werden könnte. Fans sind begeistert von der Chemie zwischen den beiden Stars, wobei eine Person unter Amelias Social-Media-Post fragte: "Wann ist die Hochzeit?"

Die Ankündigung der "Chicken Shop Date"-Folge mit Andrew erfolgte einen Tag bevor seine Ex-Freundin Kate die Trennung von ihm bestätigte. Laut ihr sind die beiden schon seit Monaten nicht mehr zusammen. Andrew äußerte sich nicht zu den Trennungsgerüchten. "Ich habe niemals und werde niemals mit irgendjemandem über mein Privatleben sprechen oder etwas bestätigen oder dementieren", erklärte er bereits in einem Interview gegenüber Esquire.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amelia Dimoldenberg, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Garfield bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige Anzeige