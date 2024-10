So emotional zeigte sich Liam Payne zuletzt auf Social Media

Die Musikwelt ist in tiefer Trauer: Vor wenigen Stunden hat Liam Payne (✝31) bei einem tödlichen Sturz von einem Balkon sein Leben verloren. Die letzten Monate des Sängers waren turbulent – vor allem privat war einiges bei ihm los. Aus den sozialen Medien hingegen hatte er sich eher zurückgezogen. Einer seiner finalen Instagram-Beiträge liegt einige Monate zurück. Am 1. März teilte Liam zur Veröffentlichung seines letzten Songs "Teardrops" ein Video mit einem Zusammenschnitt verschiedener Aufnahmen, in denen er Musik macht. "Dieses Lied ist aus vielen Tränen entstanden, nicht nur aus meinen. Ich hoffe, ihr liebt es so, wie ich es tue, und dass nicht allzu viele von euch den Schmerz nachvollziehen können", fand er emotionale Worte für seinen Beitrag.

Die Fans des Sängers quält seit dem Bekanntwerden der tragischen Nachricht vor allem eine Frage: Wie konnte es dazu kommen? Ob es sich dabei um ein Versehen oder einen beabsichtigten Sprung handelte, ist bisher nicht bekannt. Laut TMZ haben Augenzeugen berichtet haben, dass der One Direction-Star kurz vor seinem Tod aufgewühlt in seiner Hotellobby aufgefallen sei. Völlig außer sich habe Liam unter anderem seinen Laptop zertrümmert und sei anschließend auf sein Zimmer gebracht worden. Zudem ist bekannt, dass die Polizei kurz vor dem plötzlichen Ableben des Musikers "wegen eines aggressiven Mannes, der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehen könnte" in das Hotel gerufen wurde.

Um 17:04 Uhr (Ortszeit) wurden die Rettungskräfte in Buenos Aires alarmiert. Wie Alberto Crescenti, der Direktor des SAME-Rettungsdienstes gegenüber La Nacion berichtete, sei von einer "Person im Innenhof des Hotels CasaSur" die Rede gewesen. "Um 17.11 Uhr traf ein SAME-Team ein und bestätigte den Tod des Mannes. [...] Leider hatte er durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen [...] es gab keine Möglichkeit der Wiederbelebung", erklärte er. Die genaue Todesursache könne erst nach einer Autopsie festgestellt werden, jedoch gehe man davon aus, dass der "For You"-Interpret eine "Schädelbasisfraktur" erlitten habe.

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne bei der "All Of Those Voices"-Premiere