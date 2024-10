Unangenehm: Prinzessin Leonor wurde von Gästen ignoriert

Prinzessin Leonor (18) von Spanien erlebte während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am Sonntag eine Reihe verwunderlicher Momente. Die Thronfolgerin, die derzeit an der Marineakademie studiert, begleitete ihre Eltern, Königin Letizia (52) und König Felipe (56), zu den Festlichkeiten in Madrid. Als die Würdenträger antraten, um der königlichen Familie die Hand zu schütteln, übersahen einige von ihnen die Prinzessin, die aufgrund ihres Studiums erneut in Militäruniform erschienen war. Doch Leonor nahm die Situation laut Hello! mit Humor und lächelte herzlich, als sie schließlich denjenigen die Hand reichte, die sie zunächst übersehen hatten.

Der spanische Nationalfeiertag, der jährlich am 12. Oktober begangen wird, erinnert an die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus und hat für viele Spanier eine große emotionale Bedeutung. Die königliche Familie verfolgte die Parade auf der Plaza de Neptuno und nahm an der feierlichen Flaggenhissung teil, die mit gewohnt patriotischem Stolz gefeiert wurde. Trotz des schlechten Wetters war Königin Letizia elegant in einem roten Kleid mit Halstuch und passenden kirschroten Absätzen gekleidet. Später zog sie einen stilvollen Trenchcoat über, als der Regen einsetzte.

Während Prinzessin Leonor aktuell in Galicien ihren militärischen Pflichten nachkommt, befindet sich ihre jüngere Schwester, Prinzessin Sofía (17), derzeit in Wales am UWC Atlantic College. Dort studiert sie für ein zweijähriges International Baccalaureate-Diplom. Insgesamt pflegt die spanische Königsfamilie eine lange Tradition militärischer Ausbildung, die bereits von König Felipe verfolgt wurde. Diese besondere Art der Ausbildung vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch kostbare Werte und Prinzipien, die das beliebte Königshaus seit jeher prägen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien in Uniform, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofía von Spanien

Anzeige Anzeige