Zeuge berichtet von "heftigem Schrei" vor Tod von Liam Payne

Der Sänger Liam Payne (✝31) ist am Mittwochabend in Buenos Aires, Argentinien, tödlich verunglückt. Der One Direction-Star stürzte aus dem dritten Stock des CasaSur Hotels und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Gegenüber BBC berichtet ein Augenzeuge nun von "lauten und gewaltvollen Geräuschen" aus seinem Zimmer in der Stunde vor dem tragischen Vorfall. Laut Aussagen des Hotelgasts soll es um 17 Uhr dann erneut zu einem "wirklich lauten, heftigen Schrei" gekommen sein. Liam befand sich allein in seinem Hotelzimmer – seine Freundin Kate Cassidy war zu diesem Zeitpunkt nicht bei ihm. Sie reiste wenige Tage zuvor bereits ab.

Der 31-Jährige war für einen zweiwöchigen Urlaub mit Kate in Argentinien, um das Konzert seines ehemaligen Bandkollegen Niall Horan (31) zu besuchen. Mehr als eine Woche nach dem Konzert war er weiterhin in Buenos Aires. Laut TMZ hatte der Hotelmanager bereits vor dem Unglück die Polizei alarmiert. Er berichtete von einem Gast, der das Zimmer verwüstete und sich aggressiv verhielt. Als die Polizei eintraf, hörten sie einen lauten Knall aus dem Innenhof, verursacht durch Liams Sturz vom Balkon.

Liam erlangte mit der Boyband One Direction weltweite Bekanntheit. Nach der Auflösung der Band verfolgte er eine Solokarriere und versuchte sich auch in der Schauspielerei. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine große Lücke in der Musikwelt und bei seinen zahlreichen Fans. Gestern Abend meldeten sich erstmals seine einstigen Bandkollegen Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32), Zayn Malik (31) und Niall Horan zu Wort. In einem emotionalen Statement auf Instagram bekundeten sie ihre Trauer: "Wir sind von der Nachricht von Liams Tod völlig erschüttert. Zu gegebener Zeit und wenn alle wieder zu Kräften gekommen sind, wird es mehr zu sagen geben. Die Erinnerungen, die wir mit ihm teilten, werden wir für immer in Ehren halten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Cassidy und Liam Payne bei einem Event in Dubai im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction im November 2014