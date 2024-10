Das steckt hinter P. Diddys neuem Spitznamen "Diddler"

Rap-Mogul Sean John Combs (54) wird den meisten eher unter den Namen "Diddy" oder "P.Diddy" bekannt sein. Der 54-Jährige hat im Laufe seiner Karriere des Öfteren seinen Künstlernamen gewechselt. In einem YouTube-Video aus dem Jahr 2011 erklärte der Musiker selbst: "Ihr wisst alle, dass man mich als 'Puff', 'Puffy', 'Puff Daddy', 'Diddy', 'P. Diddy', 'King Combs' kannte, früher hieß ich 'Sean Combs', und seit einer Woche nennt ihr mich bei meinem neuen Namen 'Swag'." Zehn Jahre später machte er selbst vor seinem offiziellen Namen nicht Halt: Er ließ seinen Mittelnamen "John" zu "Love" ändern, wie Stern berichtete. Nach seiner Festnahme im September 2024 tauchen in den Medien immer neue "unvorteilhafte" Pseudonyme für den Rap-Star auf.

Der einst so gefeierte Musiker sitzt aktuell wegen diverser Anschuldigungen, darunter organisierte Erpressung, gewaltsamer Sexhandel, Betrug und Nötigung, im Metropolitan Detention Center Brooklyn in Untersuchungshaft. In den sozialen Medien wurde schnell auf die Vorkommnisse reagiert. Nach den bekannten Pseudonymen "Puffy" oder "Puff Daddy" kursieren nun auch weniger schmeichelhafte Bezeichnungen im Netz. Sean wird unter anderem "Diddler" genannt, ein Wortspiel, das an den Comic-Bösewicht Riddler erinnert und gleichzeitig auf das Verb "diddle" verweist, was so viel wie "betrügen" oder "schwindeln" bedeutet. Ein weiterer unvorteilhafter Vergleich wird mit "Diddy Epstein" gezogen, eine Anspielung auf Jeffrey Epstein (✝66) und dessen kriminelle Vergangenheit.

Sean Combs ist seit Jahren für das Wechselspiel mit seinen Künstlernamen bekannt. Sein berühmtestes Alter Ego "Puff Daddy" brachte ihm mit dem Album "No Way Out" enormen Erfolg. Ob er nach den jüngsten Anschuldigungen, wegen der er sich voraussichtlich ab Mai 2025 vor Gericht verantworten muss, an frühere Erfolge anschließen kann, ist fraglich. Was Sean selbst von den neuen Pseudonymen hält, ist nicht bekannt.

Getty Images P. Diddy bei den AMAs, 2002

Getty Images P. Diddy, Rapper

