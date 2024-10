Das war Liam Paynes (†31) letzte Nachricht vor seinem Tod

Vor wenigen Tagen starb Liam Payne (✝31). Der Sänger der ehemaligen Boyband One Direction stürzte von einem Balkon eines Hotels in Buenos Aires. Die Nachricht seines tragischen Todes sorgte weltweit für Trauer. Nach und nach werden weitere Details zu den letzten Stunden des Musikers bekannt. Wie Mirror nun berichtet, schrieb Liam am Morgen seines Todes seiner guten Freundin und ehemaligen Lehrerin Jodie Richards. "Er freute sich auf seinen Tag, er sagte, er sei entspannt, nichts schien ungewöhnlich zu sein", berichtet seine ehemalige Lehrerin der darstellenden Kunst.

Außerdem berichtete Jodie davon, dass ihr damaliger Schüler "keinen Grund zur Sorge" zeigte. Deswegen wollte sie zunächst nicht an Liams Ableben glauben: "Ich dachte, es sei eine Fälschung, ich habe versucht, ihn anzurufen. Offensichtlich hat er nicht abgenommen. Ich habe versucht, ihm eine SMS zu schreiben, aber sie wurde nicht gelesen – normalerweise geht das ziemlich schnell, und als ich dann den Fernseher einschaltete, wurde es immer deutlicher, dass es keine Fälschung war."

Liams Tod löste weltweit Bedauern aus. Der Musiker hinterlässt seine Eltern Geoff und Karen, seine beiden Schwestern Ruth und Nicola, sowie seine Freundin Kate Cassidy und seinen siebenjährigen Sohn Bear aus der Beziehung mit Cheryl Cole (41). Seine Schwester Ruth teilte nach Liams Tod rührende Zeilen auf Instagram. "Es tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte", schrieb sie und fügte hinzu: "Liam, mein Kopf platzt bei dem Versuch zu begreifen, was passiert ist. Ich verstehe nicht, wohin du gegangen bist. Ich möchte einfach zu deinem Haus fahren, laute Musik hören und dich da sitzend finden, wie du einen Song schreibst."

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / roo0990 Liam Payne mit seiner Schwester Ruth

Anzeige Anzeige