Große Trauer: Diese Stars verabschieden Liam Payne (†31)

Der Tod von Liam Payne (✝31) hält die Welt in Atem. Das einstige One Direction-Mitglied verstarb am vergangenen Mittwoch, nachdem er aus dem dritten Stock eines Hotels in Argentinien gefallen war. Mit seinem Verlust haben viele Fans zu kämpfen – doch auch viele Prominente zeigen sich fassungslos. Unter anderem seine ehemaligen Bandkollegen Louis Tomlinson (32), Zayn Malik (31), Niall Horan (31) und Harry Styles (30) bekunden ihre Trauer auf Instagram. Wie sich die Sänger verabschieden und wer dem Briten noch Tribut zollt, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

