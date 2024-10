Ohne Gatte Justin Timberlake: Jessica Biel glänzt bei Event

Jessica Biel (42) erschien am Samstag bei der Academy Museum Gala ohne ihren Ehemann Justin Timberlake (43), der kürzlich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen wurde. Die Schauspielerin trug ein atemberaubendes Kleid mit hohem Beinschlitz und zog damit alle Blicke auf sich. Justin, der in Verbindung mit dem Vorfall vom 18. Juni für schuldig befunden wurde, versäumte die Veranstaltung. Ein Insider verriet dem Magazin People, dass er seit dem Vorfall alles daran setzt, die Wogen mit Jessica zu glätten. Dennoch machte sie bei dem glamourösen Event solo Schlagzeilen.

Seit Justins Verhaftung Mitte Juni jongliert das Power-Paar die Herausforderungen des Elternseins mit ihren anspruchsvollen Karrieren. Während Justin seine "Forget Tomorrow World Tour" fortsetzt, verzeichnet Jessica Erfolge mit Projekten wie "The Better Sister" auf Amazon. Einem Insider zufolge arbeitet das Paar hart an ihrer Beziehung. Trotz der Unannehmlichkeiten sind die beiden engagiert, ihre Ehe aufrechtzuerhalten, und Jessica sieht in ihm einen wunderbaren Vater. Justin betonte dies bei einem Konzert in Montreal, als er ihre zwölfjährige Ehe feierte und Jessica auf romantische Weise von der Bühne aus ansprach.

Jessica und Justin sind seit 2012 verheiratet und haben zwei Söhne, Silas und Phineas. Für das Paar ist Justins Verhaftung nicht der erste Skandal während ihrer Ehe. Bereits vor einigen Jahren wurde der "SexyBack"-Interpret beim Fremdflirten mit einer Schauspielkollegin erwischt. Abseits des Filmsets hielt der Musiker damals mit Alisha Wainwright Händchen. An dem besagten Abend war auch kein Ehering an seiner Hand zu sehen.

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

