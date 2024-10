The Wanted zollt Liam Payne während Konzert emotional Tribut

Die Mitglieder der britischen Boyband The Wanted haben ihrem verstorbenen Freund Liam Payne (✝31) während eines Konzerts im Avalon Theatre in Kanada die letzte Ehre erwiesen. Mittwochnacht wurde die Nachricht bekannt, dass der ehemalige One Direction-Star in Buenos Aires durch einen tragischen Unfall ums Leben kam. Während des The-Wanted-Konzerts sagte der Leadsänger Max George (36): "Gestern haben wir die tragische Nachricht über jemanden erfahren, den wir persönlich kannten, Liam Payne, und es war schockierend und herzzerreißend. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihm, seinen Freunden, seiner Familie und seinen Fans." Anschließend forderten er und sein Bandkollege Siva Kaneswaran (35) das Publikum zu einem über einminütigen Applaus für Liam auf, wie in einem Video auf X zu sehen ist.

Liam zeigte der Band große Unterstützung, als Bandmitglied Tom Parker (✝33) 2022 an einem Gehirntumor verstarb. Er trat bei einer Benefizveranstaltung zugunsten von Tom auf. Max drückte auch in den sozialen Medien seine Trauer aus und würdigte Liam für seine Hilfsbereitschaft und Unterstützung nach Toms Tod. Diese großzügigen Gesten machten Liam zu einem geschätzten Freund für die Band, auch wenn die Beziehungen zwischen den beiden Boybands nicht immer eng waren. "Obwohl wir nicht wirklich Freunde waren, wurden wir nach Toms Tod enge Freunde. Er hat uns wirklich unterstützt, und das werden wir nie vergessen", schrieb George auf Instagram.

Kelsey Parker, die Witwe von Tom, äußerte sich ebenfalls auf Instagram. Sie gedachte Liam als einen der "nettesten Seelen", die ihrer Familie in schweren Zeiten beigestanden hatten. Diese Verbindungen verdeutlichen die tiefen zwischenmenschlichen Beziehungen, die im Showgeschäft trotz des Glamours und der Konkurrenz entstehen können. Die emotionalen Worte von Kelsey und Max George sind ein Zeugnis für Liams Einfluss und sein freundliches Wesen, das offensichtlich über seine musikalischen Leistungen hinausging.

Getty Images London, England, 17. April 2018: Liam Payne besucht Magic Radio

Getty Images The Wanted im Juni 2013

