Cheryl will ihrem Sohn alles über Papa Liam Payne erzählen

Cheryl Tweedy (41), bekannt durch Girls Aloud, steht nach dem tragischen Tod ihres ehemaligen Partners Liam Payne (✝31) vor einer schwierigen Zeit. Liam verstarb vergangene Woche durch einen Sturz von einem Balkon im CasaSur Palermo Hotel in Buenos Aires in Argentinien. Der Sänger hinterlässt seinen siebenjährigen Sohn Bear, den er gemeinsam mit Cheryl im Jahr 2017 bekam. Trotz der Trennung im Jahr 2018 hielt das ehemalige Paar ein freundschaftliches Verhältnis zueinander aufrecht, was vor allem ihrem gemeinsamen Sohn zugutekam. Freunde und Familie stehen Cheryl jetzt bei und unterstützen sie tatkräftig, damit sie für Bear in dieser schweren Zeit da sein kann.

Auch in den sozialen Medien zollte Cheryl Liam Tribut und beschrieb dessen Tod als ein "unvorstellbar schmerzhaftes Ereignis". Ein rührendes Foto, das Liam als liebevollen Vater zeigt, teilte sie mit ihren über drei Millionen Followern auf Instagram. Das Bild zeigt Liam und seinen neugeborenen Sohn zusammen im Bett. Der Sänger streichelt Bear in diesem Moment liebevoll. Prominente wie Amanda Holden (53), Olly Murs (40) und Susanna Reid (53) drückten ihr Beileid in den Kommentaren aus. Eine Quelle verriet dem Magazin New Idea, dass Cheryl sicherstellen möchte, dass Bear alles über seinen Vater und dessen Leben erfährt. Denn der Kleine sei ein Mini-Me seines Vaters. Trotz der Herausforderungen als junge Eltern beschrieb Liam Cheryl stets als die "beste Mutter der Welt" und zeigte sich in Interviews dankbar dafür, dass sie beide so gut harmonieren und ihren Sohn zusammen liebevoll erziehen können.

Privat war Liam ein engagierter Vater und sprach oft darüber, welche Herausforderungen auf ihn warteten, als er im jungen Alter von 23 Jahren Vater wurde. In einem früheren Interview erwähnte er, dass er sich oft mit anderen jungen Vätern austauschte, um den Umgang mit den sich ändernden Umständen zu meistern. Trotz seiner Karriere und zahlreicher Verpflichtungen sorgte er dafür, eine aktive Rolle im Leben seines Sohnes zu spielen. Bear lebte zwar immer bei Cheryl. Dennoch sagte der Sänger einmal im Podcast "The Impaulsive": "Obwohl Bear bei Cheryl lebt, während ich meine Karriere mache, stelle ich immer sicher, dass ich für ihn da bin". Liam war zuletzt zwei Jahre lang mit der Influencerin Kate Cassidy liiert, hat jedoch immer darauf geachtet, stets für seinen Sohn da zu sein und Zeit mit ihm zu verbringen.

Instagram / cherylofficial Liam Payne und sein neugeborener Sohn Bear im Jahr 2018

MEGA / Raw Image LTD Liam Payne, Sänger

