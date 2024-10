"Germany Shore"-Stars kehren in dreiteiligem Spin-off zurück

Germany Shore-Fans aufgepasst: Die beliebte Realityshow kehrt mit einem Spin-off zurück auf Paramount+, wie der Streamingdienst in einer Pressemitteilung bekannt gibt. In der neuen Show "Germany Shore OG" können sich die Zuschauer auf altbekannte Gesichter freuen. Mit dabei sind unter anderem Hati Suarez, die in Frankfurt ihre Rapkarriere aufbauen will und Micha (27), der am Ballermann begleitet wird. In den drei Folgen werden Fans auch in das Leben von Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (27) eintauchen können. Unter dem Motto "Ein Shore-Member bleibt ein Shore-Member" geht die Sendung am 5. November an den Start.

Paulina und Tommy geben in der Show einen Einblick in ihr Leben in Nizza. Auch auf Instagram teilen die beiden The 50-Stars gerne süße Momente ihres Zusammenlebens. "Ich bin so dankbar, endlich den Mann gefunden zu haben, der genauso ist und mit dem ich genauso sein kann, wie ich es mir immer gewünscht habe", schwärmte die 27-Jährige noch vor wenigen Monaten im Netz.

In der vergangenen Ausgabe der Realityshow fehlte es nicht an spannenden Konflikten. Unter anderem gerieten Paulina und Walentina Doronina (24) aneinander. Nachdem die Fame Fighterin bei einer Geburtstagsparty für eine dramatische Szene gesorgt hatte, riet ihr die Influencerin: "Such wirklich mal ein Erziehungsheim oder einen Psychiater auf, weil das ist ekelhaft, widerlich!"

Anzeige Anzeige

Instagram / hmami_222 Hati Suarez, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / micha_schue Micha Schüler im September 2023

Anzeige Anzeige