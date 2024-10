Ein Scherz? Charlotte Dawson an Halloween als Racheteufel

Die Beziehung von Charlotte Dawson (32) und ihrem Verlobten Matthew Sarsfield sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Mit anzüglichen Nachrichten an eine andere Frau verursachte Matt einen öffentlichen Skandal – nur kurz darauf verkündete Charlotte, dass sie und ihr Partner ein weiteres Kind erwarten. Ihre Krise scheinen die beiden zwar überwunden zu haben, ein aktueller Instagram-Post der TV-Bekanntheit lässt aber vermuten, dass sie doch noch ein Hühnchen mit dem Vater ihrer Kinder zu rupfen hat. Verkleidet als sexy Teufel, steht Charlotte mit einer blutigen Messer-Attrappe über etwas, das wohl eine in eine Mülltüte eingewickelte Leiche darstellen soll. "Mein und Matthews Halloween-Kostüm", schrieb der Realitystar unter das Bild.

Hat die 32-Jährige ihrem Rugby-Spieler seinen Sexting-Ausrutscher doch noch nicht so ganz verziehen? Charlotte gab Entwarnung: "P.S.: Das ist ein unbedenklicher Scherz. Wir fanden es beide urkomisch." Selbst wenn nicht, bei diesem Anblick könnte der 33-Jährige seiner heißen Baby-Mama wohl kaum böse sein. Auch bei ihren Fans schien sie mit dem Joke extrem gut anzukommen – sie feierten die Schwangere in der Kommentarspalte. "Babe, du bist eine Ikone", schrieb ein Nutzer und fügte Tränen lachende Emojis hinzu. Andere meinten, dass der Scherz auf Matts Kosten "verdient" sei und Charlottes kleine Rache "absolut brillant".

Die beiden Briten gehen bereits seit Ende 2016 gemeinsam durchs Leben – seit knapp vier Jahren sind der Profisportler und die Ex On The Beach-Bekanntheit verlobt. 2021 erblickte ihr Sohn Noah das Licht der Welt, zwei Jahre später wurde der kleine Jude geboren. Obwohl das kleine Mädchen, das die beiden nun erwarten, ihr Familienglück komplett zu machen scheint, hätte Matt mit seinem Ausrutscher das alles beinahe kaputt gemacht. Auf Charlottes Wunsch hin zog er zwischenzeitlich sogar aus dem gemeinsamen Zuhause aus. Inzwischen hat sich die Beauty aber dazu entschieden, dem Vater ihrer Kinder noch eine Chance zu geben, wie sie in ihrem Podcast "Charlottes Dawon's Naughty Corner" verriet: "Das Schwierige ist, dass uns niemand hinter verschlossenen Türen sieht. Ich liebe ihn immer noch. Ich stehe immer noch auf ihn, auch wenn ich ihm am liebsten den Schwanz abhacken würde."

ActionPress Charlotte Dawson, britische "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, ihr Sohn und ihr Verlobter Matthew Sarsfield im Juli 2024

