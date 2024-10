Liam Paynes Bodyguard unterstützt Polizei bei Ermittlungen

Nach dem tragischen Tod des ehemaligen One Direction-Sängers Liam Payne (✝31) am 16. Oktober laufen die Ermittlungen in Buenos Aires. Um zu klären, warum der 31-Jährige vom Balkon seiner Hotelsuite im dritten Stock des CasaSur Palermo Hotels fiel, unterstützt Geoff Payne, Liams Vater, die Behörden vor Ort. Wie Mirror berichtet, hilft auch Liams langjähriger Leibwächter Paul Higgins mit. Der ehemalige Bodyguard des Musikers wertet gemeinsam mit der Polizei das Überwachungsmaterial des Hotels aus.

Argentinische Medien hatten berichtet, dass bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung von Liams Körper Spuren von Kokain gefunden wurden. Liams Leibwächter Paul wurde in der Folge gesehen, wie er mehrere Hotelangestellte befragte. Laut dem Mirror versucht Paul anhand der Informationen und neuer Videoüberwachungsaufnahmen des Hotels herauszufinden, wer dem Sänger die angeblichen Betäubungsmittel geliefert hat. Eine Quelle sagte gegenüber dem Magazin dazu: "Es ist eine akribische Untersuchung. [...] Alles von den Aufnahmen der Überwachungskameras und Telefonprotokollen bis hin zur Obduktion muss mit Präzision durchgeführt werden." Die Polizei hatte zeitgleich das Handy von Liam untersucht, um seine letzten Kontakte zu prüfen.

Nur Minuten vor Liams Tod setzte der Rezeptionist des Hotels einen Notruf ab. Er meldete darin, dass es "einen von Drogen und Alkohol betrunkenen Gast" gebe, der "alles im Zimmer kaputtmache". Wenige Augenblicke später wurde Liam auf dem Boden des Hotelrestaurants gefunden, nachdem er 14 Meter von seinem Balkon in die Tiefe gestürzt war. Seit Bekanntwerden seines Todes haben sich Fans, Liams One Direction-Kollegen, aber auch andere Prominente zum tragischen Verlust geäußert.

Getty Images Liams Vater Geoff Payne und Leibwächter Paul Higgins (li), Buenos Aires 2024

Instagram / paulyhiggins One Direction-Sänger Niall Horan (Mitte) mit Bodyguard Paul Higgins und dessen Tochter, 2024