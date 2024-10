Bye bye blond: Emely Hüffer überrascht Fans mit roter Mähne

Emely Hüffer (28) ist ihren Fans eigentlich mit langer, blonder Mähne bekannt. Doch nun präsentiert sich die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit mit einer anderen Frisur. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie sich mit gelockten und kupferfarbenen Haaren. Dazu schreibt sie: "In der Ära meiner heißen Seele", vermutlich in Anlehnung an ihren Podcast "Hot Soul". Ihre Fans scheint sie mit ihrem neuen Anblick zu überzeugen. "Oh mein Gott, ich liebe es", kommentiert eine Person. Ob sie mit ihrer neuen Haarpracht ihrem Ex zeigen will, was er verpasst?

In ihrem Podcast bestätigte Emely nämlich Anfang August die Trennung von Kevin Njie (28), dem Vater ihres gemeinsamen Kindes Ocean: "Ich dachte mir, ich reiße einfach mal das Pflaster ab. Kev und ich sind getrennt. Ich bekomme so Gänsehaut, wenn ich das sage. [...] Ich weiß, es gab viele Fragen, aber ich war noch überhaupt nicht bereit, diese Realität in meinen Kopf reinzusetzen." Zuvor wurde bereits wochenlang spekuliert, dass es bei dem Paar kriseln könnte.

Emely und Kevin lernten sich während der Netflix-Produktion "Too Hot To Handle: Germany" kennen und lieben. Kurz nach den Dreharbeiten wurden die beiden ein Paar und die Content Creatorin schwanger. Ihr gemeinsamer Sohn Ocean ist schon seit über anderthalb Jahren auf der Welt.

Netflix Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot to Handle: Germany"-Stars

Instagram / emskopf Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean

