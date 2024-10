Nicole Scherzinger gedenkt Liam mit bitterem Beigeschmack

Mittlerweile ist es bereits eine Woche her, dass Liam Payne (✝31) vom Balkon eines Hotels in den Tod stürzte. Nun meldet sich auch Nicole Scherzinger (46), die Liam und seine One Direction-Bandkollegen bei X Factor entdeckte, mit rührenden Zeilen auf Instagram. "Es ist so schwer zu verarbeiten, dass du nicht mehr da bist, aber ich bin dankbar, dass ich dein freundliches Herz, deine süße Seele und deinen Charakter gekannt habe", erklärt die Frontfrau der Pussycat Dolls. Die Fotos, welche sie dazu teilt, machen die Fans allerdings sehr traurig. Auf diesen trägt Liam genau das Outfit, welches er an seinem Todestag trug – das belegen zahlreiche Videos im Netz. "Die Sachen hat er getragen ...", schreibt beispielsweise ein User mit dem Emoji eines gebrochenen Herzens.

Nicole beendet ihren Tribut mit den traurigen Worten: "Du hast so viel Freude, Licht und Lachen in das Leben derer gebracht, die dich wirklich kannten. Ich werde dich vermissen, mein Freund, und dich in meinem Herzen tragen. Meine Gedanken und Gebete sind bei deiner Familie." Besonders tragisch: Nicole soll am Tag seines Todes noch mit Liam Kontakt gehabt haben. "An dem Mittwoch, an dem er starb, schrieb sie ihm an diesem Tag noch SMSen", verriet Komponist Andrew Lloyd Webber (76), ⁣mit dem Nicole kürzlich zusammenarbeitete, in einem aktuellen Billboard-Interview.

Liam versuchte bereits 2008 sein Glück bei der britischen Version von "X Factor". Damals erklärte ihm Juror Simon Cowell (65) aber, dass es noch nicht reiche. Zwei Jahre später probierte es der spätere Weltstar abermals. Alleine hätte er auch dieses Mal keine Chance gehabt. Weswegen die Jury um Simon und Nicole ihn zusammen mit Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Niall Horan (31) und Louis Tomlinson (32) zu einer Boyband formte – die fünf belegten den dritten Platz. 2011 feierten sie mit "What Makes You Beautiful" ihr Debüt und wurden quasi über Nacht zu Stars. 2016 gaben sie nach Zayns Ausstieg jedoch bekannt, eine Pause auf unbestimmte Zeit einzulegen.

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images One Direction auf einem Konzert in Melbourne im April 2016