Diese Top-Inhalte gibt's im November auf Disney+ zu sehen

Herbstzeit bedeutet für viele: Auf der Couch einkuscheln und Filme genießen! Und passend zur gemütlichen Jahreszeit hat Disney+ im November einige neue Kracher im Angebot: So kommt beim Animationsfilm "Weihnachten im Anflug", in dem die junge Eule Moon die Magie der Weihnachtszeit entdeckt, so langsam Besinnlichkeit auf. Ein weiteres Highlight ist "Out Of My Mind: Mit Worten kann ich fliegen": Ein berührender Film über die Schülerin Melody, die trotz ihrer körperlichen Einschränkungen ein normales Leben führen möchte. Musikliebhaber werden ebenfalls gut bedient und können sich auf die Dokus "Music by John Williams (92)" und "Beatles '64" freuen. Zudem steht das Comedy-Special "Jim Gaffigan: The Skinny" an – ebenso wie die National-Geographic-Dokumentationen "Tsunami: Wettlauf gegen die Zeit" und "Endurance – Das Wrack im Eis".

Und auch Serienfans werden nächsten Monat nicht enttäuscht. Während bei den altbekannten Disney- oder Marvel-Titeln momentan Flaute herrscht, gibt es auf dem kostenlosen Kanal innerhalb des Video-on-Demand-Dienstes reichlich Nachschub für alle, die sich auf neue Staffeln und spannende Debüts freuen. So feiert die zweite Staffel der Agentenserie "The Old Man" mit Jeff Bridges (74) und John Lithgow ihre Deutschlandpremiere, ebenso wie die 17. Staffel von Criminal Minds. Auch das packende Drama "Tell Me Lies" geht in die nächste Runde. Doch damit nicht genug: Erfolgsproduzent Ryan Murphy (58) bringt gleich zwei neue Serien an den Start – das abgedrehte Arzt-Drama "Doctor Odyssey" und die düstere Mystery-Serie "Grotesquerie".

Neben all diesen Höhepunkten sorgt insbesondere "Grotesquerie" für Aufsehen und weckt schon jetzt die Neugier der Fans: In der neuen FX-Horrorserie feiert nämlich Footballstar Travis Kelce (35) sein Schauspieldebüt und schlüpf in die Rolle des Krankenpflegers Ed Laclan. Dabei zeigt er sich von einer völlig ungewohnten Seite. Auf Instagram gewährte er bereits einen ersten Einblick ans Set und überraschte seine Follower mit einem gänzlich neuen Look: Als Ed trägt Travis einen feschen 80er-Jahre Vokuhila. In brauner Lederjacke und kariertem Hemd ist der sonst so schnittige Freund von Taylor Swift (34) als uriger Holzfällertyp kaum wiederzuerkennen.

Getty Images "Criminal Minds"-Cast

Instagram / grotesqueriefx Travis Kelce im Oktober 2024

