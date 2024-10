Hose vergessen? Dua Lipa begeistert die Fans mit heißen Pics

Dua Lipa (29) sorgt mit ihren neuesten Instagram-Posts für Aufsehen: Die Sängerin teilt im Netz verführerische Fotos, auf denen sie in einer schwarzen Jacke, durchsichtigen Strumpfhosen und High Heels auf einem Stuhl posiert – die Hose hat sie dabei weggelassen. Auf weiteren Fotos genießt sie mit ein paar Cocktails und Snacks einen ausgelassenen Abend. "Der eine ist schmutzig und der andere hat einen Twist", schreibt Dua mit einem Augenzwinkern unter das Bild ihrer Drinks. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: Begeisterte Fans überhäuften sie mit Komplimenten wie "Sexy Lady" und nennen sie ihre "Queen".

Doch sexy Looks sind nicht alles, was die Popikone aktuell zu bieten hat. Anfang der Woche wurde bekannt gegeben, dass der Sender ITV Ende des Jahres ein besonderes Konzert mit Dua ausstrahlen wird. "An Evening With Dua Lipa" beinhaltet sogar einen besonderen Gastauftritt von Sir Elton John (77). Bei dem Konzert, das am 17. Oktober stattfand, interpretierte Dua ihre Songs neu, begleitet von einem 53-köpfigen Orchester unter der Leitung von Ben Foster, einem 14-köpfigen Chor und ihrer siebenköpfigen Band. Während der Performance gab sie auch ihr Live-Debüt von "Dance The Night" aus dem Soundtrack des Films Barbie.

Die Zusammenarbeit mit Elton ist für Dua etwas ganz Besonderes. Gemeinsam standen sie auf der Bühne und performten ihr Duett "Cold Heart". Elton, der Anfang des Jahres sein letztes Konzert in Stockholm gab, hatte angekündigt, dass er nach seiner Tournee vielleicht "eine einmalige Sache" machen würde. Er sagte: "Ich werde nie wieder auf Tournee gehen, aber vielleicht mache ich in Zukunft etwas – eine einmalige Sache – aber das ist noch in weiter Ferne." Anscheinend ist der Moment jetzt gekommen.

Getty Images Dua Lipa am 19. Oktober 2024 in Cleveland, Ohio

Getty Images Elton John, Oktober 2024

