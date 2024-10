Nach Diagnose meistert Nick Cannons Sohn Zillion Meilenstein

Vor wenigen Tagen freuten sich Nick Cannon (44) und Abby De La Rosa in einem Video auf Instagram, als ihr dreijähriger Sohn Zillion nach der Autismus-Diagnose ein neues Wort gelernt hat. In dem Video spielt der Kleine mit einem Therapeuten und seiner Mutter und sagt zum ersten Mal das Wort "offen". "Direkt vor unseren Augen wechselt unser Sohn vom Nonverbalen zum Verbalen", schrieb die stolze Mama zu ihrem Video. In dem Video sagt sie unter Tränen zu dem Dreijährigen: "Baby, wir sind so stolz auf dich."

Dass Zillion spricht, ist ein großer Meilenstein für ein autistisches Kind. Die Freude über diesen großartigen Fortschritt ist sichtlich groß: Die Therapeutin und die stolze Mama sind ganz aus dem Häuschen, als Zillion in dem Spielzimmer plötzlich das Wort ausspricht. "Wir beten für solche Momente wie diesen und nun hat es unser Junge geschafft. Gepriesen sei Gott", ergänzte sie ihren Post.

Nick, der nicht nur als Rapper, sondern auch als Comedian, Moderator und Schauspieler bekannt ist, ist mittlerweile Vater von insgesamt zwölf Kindern. Mit Mariah Carey (55) bekam er 2011 die Zwillinge Monroe (13) und Moroccan (13). Die Schönheitskönigin Brittany Bell (36) und Nick bekamen 2017 ihren Sohn Golden und 2020 ihre Tochter Powerful. Mit der DJane Abby begrüßte er die Zwillinge Zion und Zillion im Jahr 2021 und 2022 Tochter Beautiful. Im selben Jahr bekam er mit dem Model Alyssa Scott den gemeinsamen Sohn Zen, der nur fünf Monate später an einem Gehirntumor verstarb. 2022 begrüßten sie ihre gemeinsame Tochter Halo. Ebenfalls 2022 brachte Bre Tiesi seinen Sohn Legendary zur Welt. Im gleichen Jahr kamen Tochter Onyx mit dem Model LaNisha Cole und Sohn Rise mit Brittany.

Anzeige Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa mit ihren Söhnen Zillion und Zion

Anzeige Anzeige

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Kindern Golden Sagon, Rise Messiah, Powerful Queen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige