Schwangere Jennifer Lawrence im lässigen Look unterwegs

Jennifer Lawrence (34) erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs und versteckt dies nicht länger. Die Schauspielerin wurde am Freitag gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney beim ersten Spiel der World Series zwischen den Los Angeles Dodgers und den New York Yankees im Dodger Stadium in Los Angeles gesichtet. An dem Abend trug sie eine weite Bluse, ein simples weißes T-Shirt und eine bequeme weite Hose. Bei dem Look fiel auch der kleine Babybauch des The Hunger Games-Stars auf, dieser ist mittlerweile schon gut zu erkennen. Jennifer wirkte zusammen mit ihrem Liebsten gut gelaunt und unterschrieb auch ein paar Autogramme für ihre Fans.

Am vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass Jennifer wieder in freudiger Erwartung ist. "Glückwünsche sind für Jennifer Lawrence angebracht! Die Oscar-gekrönte Schauspielerin wird ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann, dem Galeristen Cooke Maroney, begrüßen", verkündete das Magazin Vogue. Für die 34-Jährige, die es liebt, eine Mama zu sein, geht ein großer Wunsch in Erfüllung. "Sie ist überglücklich, wieder schwanger zu sein", erklärte ein Insider gegenüber People zu Jennifers zweiter Schwangerschaft. Der Zeitpunkt sei genau der Richtige für sie und ihren Mann.

Jennifer und Cooke heirateten im Jahr 2019 in Rhode Island auf dem Belcourt of Newport Anwesen, umgeben von 150 Gästen, darunter Prominente wie Cameron Diaz (52), Nicole Richie (43) und Kris Jenner (68). Drei Jahre später begrüßten die Schauspielerin und der Galeriedirektor ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt – einen Sohn namens Cy. Mit ihm zeigt sich Jennifer regelmäßig beim Bummeln in der Stadt. Der Kleine wird schon bald ein großer Bruder sein – ob sein Geschwisterchen ein Junge oder ein Mädchen wird, ist noch nicht bekannt.

GP / MEGA Jennifer Lawrence im Oktober 2024

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

