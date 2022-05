Lilly Krug will ihre Liebe nun wohl ganz öffentlich ausleben! Die Tochter von Veronica Ferres (56) tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter: Die junge Schauspielerin stand nämlich schon mit dem Hollywood-Star Gerard Butler (52) vor der Kamera. Aber auch in ihrem Privatleben scheint es ziemlich gut zu laufen. Die Beauty ist nämlich vergeben. Wie verliebt Lilly ist, verdeutlichte sie nun mit diesem Knutsch-Pic!

Auf ihrem Instagram-Profil postete sie den besagten Schnappschuss. So präsentiert die 20-Jährige nicht nur, dass sie mega-happy ist: Lilly zeigt auch das erste Mal ihren Freund! Die Turteltauben scheinen total vernarrt ineinander zu sein. "Die Zeit fliegt tatsächlich, ich kann gar nicht glauben, dass es schon 15 Monate sind, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich würde dich schon ewig kennen", schwärmte sie von ihrem Liebsten.

Die beiden sind also über ein Jahr zusammen. Und in der Zeit scheint er seiner Lilly immer beigestanden zu haben: "Danke für die bedingungslose Liebe, Unterstützung und Freude, die du mir täglich gibst", schrieb sie weiter. Promis wie Taynara Joy (25) freuen sich mit dem Paar.

Anzeige

Getty Images Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug im Februar 2020 in Berlin

Anzeige

Instagram / lillykrug Lilly Krug mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / lillykrug Lilly Krug im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de