Jahre vor Tod: Liam Payne wurde wegen Überdosis wiederbelebt

Liam Payne (✝31), der ehemalige Sänger der weltbekannten Boyband One Direction, ist im Alter von nur 31 Jahren unter tragischen Umständen ums Leben gekommen. Liam stürzte am 16. Oktober von einem Balkon eines Hotels in Argentinien, nachdem er offenbar unter Drogeneinfluss gestanden hatte. Seine langjährige Freundin, Kate Cassidy, hatte das Land nur zwei Tage vor dem tödlichen Unfall verlassen. Die Nachricht über seinen Tod hat Fans und Freunde weltweit in tiefe Trauer versetzt. Doch das war nicht der erste alarmierende Vorfall in Liams Leben. Bereits vor Jahren soll er aufgrund von Überdosen mehrmals wiederbelebt worden sein, wie Quellen gegenüber Page Six berichteten.

Liam kämpfte schon lange mit Suchtproblemen. Nachdem er sich seit der Pause von One Direction im Jahr 2015 immer mehr von seinen Bandkollegen entfremdet hatte, verschlechterte sich sein Zustand zunehmend. Eine enge Quelle beschrieb ihn als "herzgebrochen" und "verloren ohne seine Brüder", womit seine ehemaligen Bandkollegen Niall Horan (31), Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) gemeint sind. Hinzu kommt, dass Liams neuer Manager ihn isolierte, indem er ihn nach Miami brachte und von seinen echten Freunden entfernte, um ihn für eine Netflix-Show zu rekrutieren. Das Projekt "Building the Band", bei dem er nach seiner Entlassung aus der Reha neben Nicole Scherzinger (46) und Kelly Rowland (43) als Gastjuror auftrat, sorgte für Erstaunen bei seinen Freunden und Bekannten.

Nicole Scherzinger, die Liam schon 2010 zum ersten Mal bei X Factor traf und mit der er für die Netflix-Serie zusammenarbeitete, würdigte nach seinem Tod seine Leidenschaft für Musik und sein liebenswürdiges Wesen in einem emotionalen Instagram-Post. Obwohl Liams Karriere von Erfolgen geprägt war, hatte er in den letzten Jahren beruflich schwere Rückschläge erlitten. So wurde er kürzlich sowohl von seinem Label Universal als auch von seiner Londoner PR-Agentur fallen gelassen. Freunde und Verwandte stellen nun kritische Fragen, warum keiner bei der Produktion der Netflix-Show vorab Liams Gesundheitszustand umfassend überprüft hatte, obwohl seine Probleme bestens bekannt waren. Der Verlust eines Sohnes, Vaters und talentierten Künstlers hinterlässt eine große Lücke und die Welt trauert um einen Mann, dessen Leben viel zu früh endete.

Getty Images One Direction im November 2014

Getty Images Liam Payne im Dezember 2015 in Los Angeles.